Rafael Louzán desvela a Pedrerol su conversación con Florentino: "Me dijo, 'tenéis que resolver ese asunto ese de los árbitros que nos está perjudicando'"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha charlado con Josep Pedrerol en 'El Cafelito' y, en un avance de la entrevista completa, el máximo dirigente de la federación explica la preocupación que tiene Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con los árbitros españoles.

"Mi relación con Florentino es buena, lo que pasa es que él manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado en el ámbito arbitral. Y yo le digo: 'Oye, yo acabo de llegar. Habrá que poner el contador a cero. Vamos a intentar, de alguna manera, llevarnos bien...'", indica Louzan.

El presidente de la RFEF asegura que Florentino Pérez es "perseverante" en sus quejas sobre los árbitros en España e incluso desvela una conversación que mantuvo el año pasado en Arabia Saudí el año pasado.

"Sí, sí. Mucho (es muy insistente). Pero no es de ahora. A mí ya me lo ha dicho varias veces. En Arabia hace un año hizo un apartado allí conmigo y me dijo: 'Tenéis que resolver ese asunto ese de los árbitros que nos está perjudicando y que hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros'. Yo creo en la labor del árbitro", desvela Rafael Louzán.

Respecto al caso Negreira, el presidente de la RFEF explica que Florentino Pérez se lo recuerda "de vez en cuando" y que le pide que lo resuelva.

"Él me lo recuerda de vez en cuando... Y me dice: 'resuelve el caso Negreira'. Pero yo le digo: 'Eso está en manos de la justicia'. Yo qué voy a resolver", apunta Rafael Louzán.

"Florentino me dijo un día que iba a traer árbitros ingleses para arbitrar. Yo le dije: 'a ver cómo hacemos, entonces...'", indica el presidente de la RFEF en su charla con Josep Pedrerol.

