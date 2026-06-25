Quién es 'Lumumba Vea', el aficionado estatua que anima a la RD Congo sin mover una pestaña

La imagen de 'Lumumba Vea' se ha convertido en una de las más llamativas del Mundial de 2026. El aficionado de la República Democrática del Congo, conocido por permanecer completamente inmóvil durante los partidos de su selección, estuvo presente el pasado martes en Guadalajara (México) para presenciar el encuentro frente a Colombia, que terminó con victoria del combinado sudamericano por 1-0.

Detrás del apodo se encuentra Michel Nkuka Mboladinga, un seguidor de 49 años que llama la atención por acudir vestido con un elegante traje decorado con los colores de la bandera congoleña y por permanecer inmóvil durante los 90 minutos, como si fuera una auténtica estatua.

Su presencia en Guadalajara fue posible gracias a una invitación de la FIFA. Mboladinga no pudo asistir al primer compromiso de su selección en Estados Unidos debido a las restricciones sanitarias impuestas por el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo, que limitaron la entrada de viajeros procedentes del país africano.

Homenaje a un líder anticolonialista

Antes de acceder al estadio, el aficionado explicó que su objetivo es rendir homenaje a Patrice Lumumba, primer ministro de la República Democrática del Congo tras la independencia de Bélgica en 1960 y una de las figuras más importantes del movimiento anticolonialista del país.

La pose que adopta durante los encuentros reproduce la de la conocida estatua dedicada a Lumumba en Kinshasa. El histórico dirigente fue asesinado el 17 de enero de 1961 por soldados belgas, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los grandes símbolos nacionales.

Mboladinga alcanzó fama internacional durante la Copa Africana de Naciones de 2025 celebrada en Marruecos, aunque lleva más de una década acompañando a la selección congoleña por todo el mundo. Su popularidad fue tal que incluso la Federación Argelina de Fútbol tuvo que disculparse después de que el delantero Mohamed Amoura se burlara de él durante un partido, un gesto que provocó una fuerte polémica en las redes sociales.

Llegó tarde por el brote de ébola

En Guadalajara volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la previa del encuentro. Decenas de aficionados mexicanos y colombianos se acercaron para fotografiarse con él, entre ellos una joven de 15 años que acudió con una bandera de la República Democrática del Congo y confesó que uno de los motivos de su asistencia era conocer en persona al ya famoso 'Lumumba Vea'.

El viaje del aficionado al Mundial se retrasó por las restricciones impuestas a los viajeros procedentes de la República Democrática del Congo tras el brote de ébola que afecta al país, pero finalmente pudo cumplir su deseo de acompañar a su selección en la gran cita del fútbol mundial.

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