Pilar Rubio estaría de nuevo embarazada y esperando al que será su cuarto hijo con Sergio Ramos. Esa es la noticia que desvela en exclusiva el portal 'Look', que asegura que la popular pareja estaría de nuevo esperando a un nuevo retoño.

Pilar Rubio despidió el 2019 con un mensaje en su cuenta de Instagram que ahora comienza a cobrar sentido. "Lo mejor está por llegar, este 2020 será único. Que dibujemos un camino lleno de amor", asegurba la colaboradora de 'El Hormiguero'.

"No estoy embarazada, pero no me importaría. En nuestro trabajo nunca encuentras el momento y tener un hijo es complicado. No descarto tampoco, pero daría igual que fuese niño o niña… De los tres que hemos tenido no los hemos programado, si vienen, vienen", aseguraba Pilar Rubio el pasado mes de octubre en una entrevista.

Ahora, la pareja de Sergio Ramos estaría de nuevo embarazada, de doce semanas, por lo que todavía desconocerían el sexo del bebé.