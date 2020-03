Pepe Reina ha pasado el coronavirus: "Los que tienen cojones son los que viven en un piso de 70 metros"

Más información Pepe Reina estalla tras el comentario de Clara Ponsatí sobre las muertes por coronavirus en Madrid

El portero del Aston Villa, Pepe Reina, desvela que ha sufrido coronavirus: "Esta semana he pasado el 'bicho' y atrás queda. He tenido más precauciones pero estamos dejándolo atrás. Aquí tests no se hacen, a no ser que estés muy mal y tengas que ir al hospital para que te lo hagan. Los síntomas han sido de ello. Ha sido como si me hubiera pasado un camión por encima. Ahora me encuentro fenomenal", ha dicho el portero en Cope.

El portero, campeón del mundo y dos veces campeón de la Eurocopa con España, sigue con especial atención la crisis sanitaria en España: "Es imposible desconectar de lo que pasa en España, sigo mucho más lo que pasa ahí o en Italia que lo que pasa en Inglaterra. Hay mucha gente cercana pasándolo mal". Lleva dos semanas aislado en casa y asegura que "lo que más toca, que no puedas despedirte de la persona querida para darle el último adiós".

Asimismo, Reina hace un llamamiento a la población a respetar las normas: "Cuanto más estrictos seamos, antes pasará todo esto. Tenemos que quedarnos en casa, hacer muy severo este confinamiento. Esto pasará y de toda situación crítica se sale mucho más unido". Reconoce, eso sí, que los jugadores son privilegiados por su tren de vida: "Para mí es muy fácil estar confinado, los que tienen cojones son los que viven en un piso de 70 metros cuadrados con tres niños; esos también son héroes".

"No tiene sentido jugar sin público"

El portero tiene claro que "el fútbol pasa a un segundo plano": "El bienestar de la humanidad es lo importante con lo que ha liado este puto virus. Es difícil plantearse volver a jugar. Hay muchísimo intereses y muchísima pasta pero igual que hay muchos ámbitos en la economía que van a sufrir y el fútbol no es lo más importante. Para mí no tiene sentido jugar sin público. Nos sentimos más realizados si es con gente pero sobre todo tiene que ser lo más saludable".