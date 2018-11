Pekerman dice que a James "le faltó apoyo en el Real Madrid"

José Pekerman, seleccionador de Colombia, ha asegurado que espera que James Rodríguez, jugador del Real Madrid, tendrá "una motivación alta" y que quieren hacerle sentir "cómodo" y "con ganas de participar", así como ha admitido que "le faltó apoyo para sentirse feliz" a pesar de "completar muchos partidos con buenas actuaciones".

El técnico argentino habló en rueda de prensa en la víspera del encuentro que el combinado cafetero disputará ante el de España en el estadio Nueva Condomina de Murcia, un compromiso amistoso que el cuadro colombiano aprovechará para seguir preparándose de cara a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Pekerman, antes de dirigir la sesión de trabajo que tendría lugar en el propio estadio murciano, se mostró "feliz de estar acá y poder participar en un partido tan importante, amistoso pero importante por la calidad de los jugadores, las expectativas de dos equipos que proponen buen fútbol y que pueden dar un buen espectáculo".

Según el seleccionador de Colombia, esta contienda es "una gran posibilidad de juntarnos y planificar lo que viene". "Aguardan cosas importantes para la selección y recuperamos a jugadores que son importantes para el grupo y que necesitamos que se pongan bien y participen en lo colectivo para tener un mejor futuro", comentó.

"Todos los futbolistas de esta selección tienen la ilusión de hacer mucho por el fútbol de Colombia. Tuvimos algunos momentos difíciles por no estar en plenitud algunos de ellos debido a lesiones o cuestiones específicas, pero deseamos que se vuelva a completar el grupo y que tome confianza. De ese modo, con un objetivo común, podemos hacerlo bien", añadió.

Igualmente se ha referido al hecho de contar con James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, tras la final de la Champions League, en la que el madridista no jugó y el jugador del Juventus fue expulsado apenas 18 minutos después de salir al campo en la segunda parte.

"Llegaron en buena forma y por supuesto que la motivación de llegar a la selección es muy alta para ellos. La única dificultad es que se incorporaron un poco más tarde, pero anímicamente están muy bien y confiamos mucho siempre en ellos y queremos hacerles sentir cómodos y con ganas de participar en plenitud", declaró.

En cuanto a James, líder de la selección colombiana, Pekerman tuvo palabras de elogio para un futbolista con el que habla a menudo de su situación en el Madrid. "El diálogo lo tenemos con todos los futbolistas y debe haber esa interacción en el plantel. Tratamos de hablar de las cosas que nos suceden a todos y conocer la problemática de cada jugador. James tiene muy claro que ha sido un año muy difícil en lo personal, pero he visto en él una gran superación tras pasar momentos difíciles que afrontó con valentía sabiendo que el club en el que él participa es de primer nivel mundial y con alta exigencia", apuntó.

"Completó muchos partidos con buenas actuaciones y la cantidad de minutos que tuvo es algo que dependió de las decisiones del entrenador, algo que no se puede cuestionar porque es el técnico el que sabe las necesidades que tiene. Es un problema que James manejó bastante bien y ahora tendrá que valorar qué posibilidades son las mejores para él y también para el club, que es el propietario de su carta", apuntó. Precisamente con respecto al futuro de James Rodríguez indicó que "ojalá sea lo mejor, pero sabemos que es un crack, un jugador excepcional y hay pocos como él en el mundo", y ha añadió que "lo que no pudo hacer con el Madrid" espera "que lo haga con Colombia".

"James, en cuanto tiene oportunidades, se brinda, pero no es la primera vez que hay grandes talentos que en determinados lugares en algún momento pueden sentirse frustados porque no coinciden los estilos o las afinidades futbolísticas en este fútbol en el que cuentan tanto los resultados", declaró. "Es muy voluntarioso en el trabajo y se siente feliz en la selección y con ganas de triunfar, igual que en el Real Madrid, el club al que soñó ir y en el que ganó títulos, y si no es ahí será en otro club que valore sus condiciones", manifestó.

"Para ser feliz un jugador necesita sentirse realizado en la totalidad y para eso le faltó apoyo por momentos", reconoció Pekerman. En cuanto a la selección española, comentó que "la etapa de formación de España hace unos años fue fantástica hasta llegar a tomar un camino extraordinario que se vio refrendado en la selección absoluta".

"Es algo que le dije a Luis Aragonés y a Vicente del Bosque, quienes hicieron maravillas llevando a España a un altísimo nivel", comentó el técnico del cuadro colombiano. En opinión del técnico argentino, Colombia está aún lejos del nivel de España: "Hoy no nos podemos comparar con España porque estamos en un inicio y entrando ahora en la alta competencia y aprendiendo muchas cosas tras quedar fuera de torneos en los últimos años".