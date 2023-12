Pedri, lesionado, no estará ante el Almería: el Barça afrontará el partido con 6 bajas

Nuevo traspié para el Barça de Xavi, esta vez en forma de lesión, la de Pedri, que no estará ante el Almería mañana miércoles por una lesión muscular confirmada por el propio Joan Laporta. El presidente así se lo ha confirmado a los periodistas en la tradicional comida navideña con la prensa.

El club catalán todavía no ha informado oficialmente del tipo de lesión ni de el tiempo que le tendrá fuera de los terrenos de juego, que no será mucho, en Can Barça esperan que pueda estar ante Las Palmas en Gran Canaria, un partido sin duda especial para el jugador culé.

Baja ante un Almería que todavía no ha ganado

De momento será baja segura ante el Almería, colista de la competición con solo 5 puntos de 51 y que todavía no sabe lo que es ganar un partido, ni como local ni como visitante, es más, fuera de su estadio solo ha sumado 1 punto de los 24 posibles.

Segunda lesión de la temporada

Y en cuanto al jugador canario, por su parte, no es la primera vez sufre una lesión esta campaña, a finales de agosto tuvo problemas en el recto anterior del muslo derecho y se perdió 12 partidos, de los cuáles curiosamente el Barça ganó todos menos tres (1 derrota y 2 empates).

6 lesionados del Barça... pero 7 del Almería

Los de Xavi, además de la baja de Pedri, no contarán con Marcos Alonso, Gavi, Ter Stegen, Íñigo Martínez ni De Jong (tarjetas amarillas). No obstante, esta vez no hay excusa que valga en Barcelona, el equipo necesita ganar sí o sí, jugando bien o mal, los tres puntos tienen que quedarse en Montjuic porque, además de la pobre temporada que está cuajando el equipo almeriense, los de Garitano afrontarán el partido de mañana miércoles con incluso más bajas que los catalanes (Melero, Koné, Pubill, Robertone, Milovanovic, Suárez y Svidersky). Todo lo que no sean 3 puntos para los azulgrana podría incluso poner el puesto de Xavi en tela de juicio.