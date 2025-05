La UD Las Palmas desciende a Segunda: "Es el golpe que te deja sin aliento después de tanto camino juntos"

Ya es oficial: la Unión Deportiva Las Palmas baja a Segunda División tras dos temporadas en Primera. "Hoy es un día de esos que duelen. El descenso se ha confirmado, y con él llega una tristeza que compartimos con todos los que sienten estos colores. No es solo una clasificación: es el golpe que te deja sin aliento después de tanto empuje, tanta ilusión, tanto camino juntos", así comienza el comunicado que publicaba el club este miércoles tras consumarse el descenso matemático de los amarillos tras la victoria del Alavés ante el Valencia (1-0) en Mendizorroza.

Sólo dos victorias en 2025

Finaliza una temporada horrible para Las Palmas, que en 2025 solo ha ganado dos de los 17 encuentros disputados en Liga y hoy su presidente, Miguel Ángel Ramírez, ha comparecido en rueda de prensa tras la celebración de la Junta General Extraordinaria, en la que se ha procedido a la renovación del Consejo de Administración.

"Hemos cometido muchos errores, autocrítica toda y más. El único y máximo responsable soy yo, pero también el responsable de devolver el club a Primera División y en eso estoy trabajando", ha dicho Ramírez.

El presidente pide disculpas

El presidente ha querido pedir disculpas a la afición por no estar a la altura y no poder mantener al equipo en Primera: "La UD Las Palmas tiene una masa social que no abandonará al equipo. Estoy convencido de que nos van a apoyar. Pedimos disculpas por no haber mantenido la categoría, como máximo responsable asumo las críticas y toda la responsabilidad".

Preguntado por los errores o los motivos que han llevado al club al descenso, Ramírez ha dicho que ha sido fruto de un cúmulo de circunstancias como la acumulación de lesiones de larga duración en muchos jugadores o la recaída del capitán Kirian Rodríguez en su enfermedad.

También ha hecho mención a "decisiones arbitrales inéditas" y a una falta de suerte que junto a "que a lo mejor no nos tendría que haber temblado el pulso cuando veíamos que las cosas no cambiaban", ha abocado al equipo grancanario a la Segunda División.

"Nos lo merecemos"

"Bajamos de categoría porque nos lo merecemos y no somos más que nadie. No podemos vender humo. Insisto, el objetivo es garantizar la permanencia, ir luego a por el play-off y lograr el ascenso", ha afirmado Ramírez.

Pensando ya en la próxima temporada, el presidente ha adelantado que ya se está trabajando en la plantilla, que vendrán jugadores que ayuden a mejorar y también subirán chicos de la cantera, en la que no han dejado de trabajar.

Miguel Ángel Ramírez ha hecho autocrítica, ha pedido perdón, pero ha asegurado que el equipo volverá a Primera División: "Nos podemos arrepentir, pero lo que no podemos hacer es cambiar lo sucedido. Tenemos que estar ilusionados con la cabeza bien alta. Somos la UD Las Palmas, setenta y cinco años dan para mucho, el club siempre se ha sobrepuesto ante cualquier adversidad y con toda garantía digo que también lo haremos a partir de ahora".

Partido de alto riesgo ante el Leganés

Este domingo la Unión Deportiva juega en casa ante el Leganés, también al borde del descenso, en un partido que la Comisión Antiviolencia ha declarado de alto riesgo. Los seguidores del conjunto amarillo están organizando diferentes protestas con globos, bolsas, confetis y camisetas y planean mantener el estadio vacío hasta el minuto 15.

No estará presente en este partido el Presidente del equipo, que así lo ha anunciado hoy: "Por motivos personales no podré estar presente, pero imagino que el domingo la afición estará con el equipo y luego cada uno expresará lo que tenga que decir. Respeto a todo el mundo, yo tengo que defender los intereses de la UD Las Palmas y no la abandonaré nunca".

