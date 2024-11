OFICIAL: Pep Guardiola renueva con el Manchester City hasta 2026

Pep no se baja del carro. Al revés, quiere seguir al frente del City al menos dos años más -con opción a otro- en un momento 'delicado' para el equipo inglés (a 5 puntos del Liverpool, líder, y con cuatro derrotas consecutivas).

Hasta 2026, con opción a 2027

Este jueves el conjunto de Manchester ha hecho oficial lo que ya era un secreto a voces: la renovación de Pep Guardiola, el que ya es de lejos el mejor entrenador en la historia del club. Pep renueva hasta 2026 con opción a alagarlo hasta 2027 si ambas partes quieren.

Un palmarés que habla por sí solo

Llegó al club en la 2016-2017 y ocho temporadas después su palmarés habla por sí solo: seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cuatro Carabao Cup, tres Community Shield, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

En el comunicado se detallan más logros y estadísticas del equipo desde que Guardiola tomó el cargo 'en todas las competiciones ha ganado 353 de los 490 partidos que ha dirigido, lo que le otorga un porcentaje de victorias excepcional del 72%, con 1.200 goles anotados por el City durante ese período, con una media de 2,45 goles por partido. Los 490 partidos de Guardiola a cargo significan que sólo Les McDowall, que dirigió 587 entre 1950 y 1963, está por delante de Pep en la lista de todos los tiempos del Club de más partidos dirigidos'.

"Tengo todo lo que un entrenador podría desear"

"Lo he dicho muchas veces antes, pero tengo todo lo que un entrenador podría desear y lo aprecio muchísimo. Por eso estoy tan feliz de quedarme dos temporadas más", dijo el de Sampedor tras conocerse la noticia.

Pocas dudas podía haber en la directiva de que Pep era y es el hombre adecuado, pero el foco estaba más bien en el deseo del catalán, que con el revuelo del 'juicio' del siglo contra la Premier (115 acusaciones, un posible descenso...), la grave lesión de su cabeza pensante (Rodri se pierde la temporada), las idas y venidas físicas de Kevin y el runrún que se trae con Haaland, podía haber cambiado de aires, y pretendientes no le habrían faltado.

Pese a todo, esta decisión puede salirle bien, o muy mal, parece no haber término medio en esta ocasión. Si finalmente se confirma algún tipo de sanción al gigante inglés: descenso, expulsión de la categoría o pérdida de puntos, el ex del Barça tendría que seguir al frente del 'marrón' ya que su contrato no contempla ninguna cláusula de rescisión en ningún momento.

