El mundo alucina: Cristiano Ronaldo corrige en pleno partido a un árbitro que le pitó un penalti a favor

Ver a un futbolista corregir a un árbitro cuando le ha pitado un penalti a favor es algo que no se ve todos los días, y que lo haga Cristiano Ronaldo es todavía más llamativo. No por nada en especial sino porque hay pocos deportistas en el mundo más ambiciosos que él. No obstante, el luso protagonizó este deportivo gesto en el partido de este lunes ante el Persepolis.

El Al Nassr disputaba el quinto partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones AFC ante el Persepolis, su inmediato perseguidor. Los de Ronaldo lideraban el Grupo E y lo siguen haciendo tras el empate (0-0) con el que finalizó el partido de ayer: Al Nassr 13 puntos y Persepolis 8.

No obstante, el encuentro comenzó con polémica después de que el colegiado señalara en el minuto 2 un penalti a favor del Al Nassr tras una acción en la que interpreta que un defensor zancadillea por detrás a Cristiano Ronaldo en el área.

Dice que 'no' con el dedo: "No es penalti"

Fue una jugada confusa en la que el luso no puede impactar con el balón en una primera instancia pero el esférico no sale del área y un defensor realiza un mal control dando la oportunidad a CR7 de controlar y disparar. Ahí es cuando el jugador del Persepolis mete el pie jugándose el penalti y Ronaldo al ver que se acerca el contacto se tira, el colegiado señala los 11 metros y Cristiano reacciona enseguida yendo a por Ma Ning para decir que no con el dedo y comentarle: "No es penalti".

Inmediatamente hay algunos jugadores del Persepolis que se acercan al crack luso y tienen gestos cariñosos y de respeto con él por reconocer directamente al árbitro que no existía penalti. Este fue directamente al VAR y tras ver que no hay contacto decide no pitarlo.

Este bonito y deportivo gesto de Cristiano sorprendió a muchos en redes sociales al no terminar de creerse como un jugador tan ambicioso y pícaro como el ex del Madrid fue capaz de decirle al árbitro en pleno partido que no había penalti, o lo que es lo mismo, que se había tirado. Su equipo, a pesar de no ganar confirmó su pase como primero de grupo.

Ronaldo pone la velocidad de crucero

Por otra parte, el delantero de 38 años está viviendo su enésima juventud en el Al Nassr, donde este año parece haber puesto la velocidad de crucero y ya ha anotado 15 goles y ha repartido 7 asistencias en los 13 partidos de Liga, además de otras 3 dianas y 2 pases de gol en la Liga de Campeones.