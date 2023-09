Cristiano Ronaldo aparece con el traje tradicional saudí para celebrar el Día Nacional de Arabia

Las redes sociales están alucinando después de ver a Cristiano Ronaldo vestido de arriba a abajo con el traje tradicional de los hombres en Arabia Saudí. Este sábado 23 de septiembre se celebra el Día Nacional de Arabia Saudí y el Al-Nassr ha decidido publicar un vídeo en sus redes sociales dónde aparece el portugués y otros miembros del equipo con el atuendo típico del país.

El vídeo ha llamado y mucho la atención de los usuarios ya que nunca se le había visto al portugués vestido de esa manera desde que llegó a Arabia.

Esto demuestra que el ex del Madrid está adaptándose bien a la cultura saudí, aunque tampoco sabemos si estaba muy convencido de participar en este vídeo. Pese a todo, su nivel futbolístico sigue sin estar en duda ya que ha marcado 9 goles en 6 partidos en Liga.

Algunos pidieron su deportación en abril

Queda lejos pero allá por abril de este año, Cristiano Ronaldo estuvo a punto de meterse en un buen lío después de agarrarse los genitales tras el partido ante el Al Hilal, cuando varios aficionados le cantaban el nombre de Messi. El delantero portugués respondió de esa forma a la provocación de parte del público, un gesto que en aquel país está considerado como "un delito de indecencia pública" y castigado con el arresto y la deportación si quien lo comete es un extranjero. Finalmente no hubo penas ni ningún tipo de castigo para el luso.

Cristiano, en modo despertador gracias a la IA

Por otra parte, durante estos días también se están haciendo virales varios audios/vídeos con la voz simulada de Cristiano Ronaldo en IA. Los hay de despertador, felicitaciones, ánimos para ir al gimnasio...

Esto dice en el 'modo despertador': "Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que no te levantas, que no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, que nos vean un poco la carita, que vean de que estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te lo pases muy muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser guapo, somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho eh, ¡siuuu!".