Cuándo juega España los octavos de final del Mundial ante Marruecos

La España de Luis Enrique ya está en octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Con el susto sufrido ante Japón en el último partido del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 aún en el cuerpo, la selección española de fútbol tiene por delante cuatro días para corregir los errores cometidos ante el equipo asiático.

España, tras un debut arrollador ante Costa Rica, ha ido a menos en cada partido. Frente Alemania empató pidiendo la hora y contra Japón colapsó en la segunda parte, como reconoció Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al duelo ante los nipones. Pero lo cierto es que la selección española de fútbol ya está en octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Al haber pasado como segunda del Grupo E, España se medirá en su duelo de octavos de final a Marruecos, que ha logrado finalizar como primera de Grupo por delante de Croacia. Los pronósticos saltaron por los aires anoche en una última jornada de infarto en la que la selección española de fútbol llegó a estar eliminada durante unos minutos, en los que Japón y Costa Rica se pusieron por delante ante España y Alemania, respectivamente.

Horario del Marruecos vs España de octavos de final del Mundial de Qatar

Al final, los goles de Kai Havertz rescataron a España de la eliminación. Ahora, a la selección española de fútbol le espera Marruecos. El partido de octavos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Marruecos vs España se disputará el próximo martes 6 de diciembre, a las 16:00 horas (horario peninsular), en el Education City Stadium.

A esta hora ya están fijados seis de los ocho duelos de octavos de final del Mundial de Qatar: Holanda vs Estados Unidos, Argentina vs Australia, Inglaterra vs Senegal, Francia vs Polonia, Japón vs Croacia y Marruecos vs España.

El cuadro de octavos de final del Mundial de Qatar se completará hoy con la resolución de los Grupos G y H. Brasil y Portugal ya están clasificadas y, salvo hecatombe, serán primeras de sus respectivos grupos.

Cuadro de octavos de final del Mundial de Qatar 2022

Sábado 3 diciembre (16:00 horas): Países Bajos (1A) vs Estados Unidos (2B)

Sábado 3 diciembre (20:00 horas): Argentina (1C) vs Australia (2D)

Domingo 4 de diciembre (16:00 horas): Francia (1D) vs Polonia (2C)

Domingo 4 de diciembre (20:00 horas): Inglaterra (1B) vs Senegal (2A)

Lunes 5 diciembre (16:00 horas): Japón (1E) vs Croacia (2F)

Lunes 5 diciembre (20:00 horas): (1G) vs (2H)