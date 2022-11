España consigue un valioso empate ante Alemania para acercarse a octavos de final

La Selección española está rozando los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 después de empatar ante Alemania en el segundo partido del Grupo E del Mundial de Qatar. Morata adelantó a la Roja en el 62 pero Füllkrug dio vida a los germanos en el 83. A España le vale con un empate para pasar.

La victoria de Costa Rica 'tranquilizó' a España

Con un colchón gigante, así arrancó España el partido ante una Alemania exigida pero que pasara lo que pasara, llegaría con opciones a la última jornada. Costa Rica, a primera hora de la mañana, hizo un favor de los grandes a la Selección tras noquear a Japón con un gol en el minuto 81. Con ese resultado, los de Luis Enrique podían permitirse el lujo de perder ante los germanos, empatar ante Japón y aun así pisar los octavos.

La Roja, esta vez, sí encontró un equipo ordenado y competitivo. Obviamente, nadie esperaba nada parecido ni al resultado ni a las sensaciones que se obtuvieron ante Costa Rica en el debut, el partido fue igualado, competido e intenso. Dani Olmo fue el primero en meter miedo a los alemanes en el minuto 7 con un disparo potente que palmeó Neuer y rebotó en el travesaño, empezó algo mejor España pero los cuatro veces campeones fueron de menos a más.

La selección de Hansi Flick comenzó a encontrar los espacios en la zaga española y Müller, acompañado de Gnabry, puso en aprietos a la Roja. Un disparo del joven del Bayern desde fuera del área casi sorprendió a Unai Simón pero el susto real llegó en el minuto 40, cuando Antonio Rüdiger conectó un cabezazo tras un centro lateral y dejó en el sitio al guardameta español. Por suerte, el defensa madridista se encontraba en fuera de juego por apenas unos centímetros.

Füllkrug despertó a Alemania en la recta final

Los germanos salieron en tromba y presionando muy arriba en el inicio de la segunda mitad, España, muy lejos de su área, estaba 'embotellada' por los alemanes y su incesante despliegue físico. Sin embargo, los campeones de 2010 se quitaron la presión de un plumazo y castigaron a los de Flick en el minuto 62 de mano de Álvaro Morata, que había entrado 8 minutos antes.

Alemania reaccionó, no le quedaba otra, tiró de carácter, experiencia, historia y justo cuando el partido se acercaba a al recta final consiguió el empate con un trallazo de Füllkrug. El resultado, pese a no ser una victoria, le valía a Alemania, que si gana a Costa Rica y Japón no gana a España estará en octavos de la Copa Mundial de fútbol.

¿Con qué resultado estará España en octavos?

El empate de España ante Alemania sigue dejando en un muy buen lugar a los de Luis Enrique, el empate ante Japón le valdría para estar en octavos de final. Sin embargo, si pierde ante Japón y Costa Rica vence a Alemania en la última jornada caería eliminada. Una victoria ante los nipones les colocaría como primeros de grupo