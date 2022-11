La genial reacción de Luis Enrique cuando le recuerdan en el chat lo de Amunike

Luis Enrique, seleccionador nacional, se tiró más de un hora en su primer stream en Twitch. Y es que había una expectación máxima por escuchar al seleccionador en su debut en la popular plataforma.

No defraudó el asturiano y dejó mucho titulares sobre la selección, anécdotas, alguna que otra promesa e incluso alguna reacción de pura leyenda. La más comentada fue cuando nada más comenzar el directo varios usuarios le comenzaron a escribir en el chat la repetida frase de 'Luis Enrique, tu padre es Amunike'.

La respuesta del seleccionador fue de esas que se recuerdan durante mucho tiempo.

"Un gran saludo a Emmanuel Amunike, gran compañero, amigo... al que le deseo lo mejor"

"Voy a empezar a leer el chat... Por cierto, Luis Enrique tu hijo es Amunike. Un gran saludo a Emmanuel Amunike, gran compañero, amigo... al que le deseo lo mejor. Hace mucho que no le veo, pero lo recuerdo y lo tengo muy presente. Encantado de que me lo recordéis. Muchas gracias", respondió Luis Enrique.

"¿Borracho? No, yo soy así"

Y es que el entrenador asturiano no rehuyó ningún comentario.

"¿Borracho? No, yo soy así. Nosotros lo daremos todo para que luego vosotros podáis salir a celebrarlo", respondió a un comentario de un usuario.

El entrenador asturiano también desveló cómo surgió la idea de su canal en Twitch.

"Esta idea surge de una manera muy sencilla. Veía a mis hijos viendo a streamers durante horas. Y no sé si se me ocurrió a mí o a él. Y empezó todo como una broma, pero a medida que hemos ido pensando la forma de desarrollarlo. Hay mucha ilusión y ganas de demostrar las cosa como son. Realidad total. No tengo la intención de que se enfade la prensa porque estoy ocupando un puesto o porque estoy dando información. De las cosa que competen a mi trabajo no es el lugar para comentarlas. Los jugadores están muy bien. En cuanto a ilusión es muy difícil encontrar un grupo con más ganas", desveló Luis Enrique.

También hubo tiempo para que Luis Enrique explicara que el codazo que le propinó Tassoti hace mucho que está olvidado.

"Tuve la oportunidad de conocerle. Me costó un tiempo, pero fue muy cariñoso cuando me vino a saludar. Me siento muy orgulloso de la carrera que hice. Forma parte de mi carrera y le mando un saludo a Tassoti", indicó Luis Enrique.

El seleccionador nacional prometió repetir este sábado con una segunda entrega en su canal de Twitch.

"¿Cuándo vas a volver a hacer stream? Mañana a la misma hora, esto es como mi terapia. Eso sí, si veo que no me apetece no lo haré. Como he dicho antes, esto no depende de nada ni de nadie así que mientras quiera, y viendo la gran respuesta que ha tenido por encima, muy por encima de mis expectativas, mañana aquí estaremos a la misma hora", prometió Luis Enrique.