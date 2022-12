España, a octavos como segunda de grupo tras perder ante Japón

España ha perdido contra Japón este jueves, pero se ha clasificado como segunda del grupo E para los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, en donde se medirá a Marruecos. El conjunto de Luis Enrique pasa de ronda gracias a la victoria de Alemania ante Costa Rica (2-4).

Los germanos tienen exactamente los mismos puntos que los españoles, pero peor diferencia de goles gracias al primer partido de la fase de grupos de España contra Costa Rica, donde goleó a la selección de Luis Fernando Suárez por 7-0.

La selección controló el partido ante Japón -que pasa a octavos como primera de grupo y se enfrentará a la Croacia de Modric- con mucha posesión, dominando en el juego y metiendo a los nipones en su propio campo.

Morata hizo el primer gol de cabeza ante un gran centro de Azpilicueta a los diez minutos de partido. El jugador del Atlético de Madrid tuvo una muy parecida poco después tras un pase de Gavi, pero llegó muy forzado y Gonda consiguió despejar el tiro.

Pero en la segunda parte todo cambió. El conjunto japonés dio la vuelta al partido con dos goles de Doan y Tanaka en solo cinco minutos. En el segundo tanto nipón, el balón estuvo a punto de salir del campo, pero el VAR comprobó que por muy poco la pelota no había salido entera tras el centro de Mitoma. Durante más de cinco minutos, el VAR estuvo analizando la jugada desde todos los puntos de vista para tratar de confirmar si el balón estaba fuera o si, por el contrario, se había mantenido dentro de los límites de juego. El videoarbitraje dijo finalmente que era gol legal.

España gana en posesión pero no en resultado

El conjunto de Luis Enrique domina claramente en posesión de balón, alcanzando este jueves ante Japón un 82,9% frente a un 17,1% de Japón. Las estadísticas del encuentro explican que España ha tenido claramente el esférico, además de ocasiones. Pero no ha tenido demasiada puntería ni pegada, esa que parecía que ante Costa Rica se había saldado. Japón ha conseguido dar la vuelta al resultado en dos minutos y clasificarse para octavos.

"Cinco minutos de descontrol total y pánico"

El técnico español, Luis Enrique, ha analizado el encuentro en declaraciones a TVE: "No ha pasado nada. Cinco minutos de descontrol total y pánico es lo que ha ocurrido. Simplemente esto es un Mundial y cuando un equipo como Japón decide irse hacia arriba. La situación ha terminado cuando Japón ha conseguido lo que quería".

Y añade el entrenador asturiano: "Pasan como primeros de grupo porque han ganado a España y Alemania. Me fastidia, pero es lo que hay. No hay nada que celebrar y esto va a pasar contra Marruecos. Tenemos que mostrar más contundencia cuando el equipo rival no apriete. No tengo nada que celebrar hoy", señaló Luis Enrique.