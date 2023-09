Muere la mujer de Josh Vickers, portero del Derby Country, tres meses después de casarse

Este domingo, Josh Vickers, portero del Derby County, anunció en su cuenta de Instagram una de las noticias más duras de su vida: el fallecimiento de su mujer Laura.

Laura falleció por un cáncer a los 27 años y tres meses después de casarse

Este trágico suceso se ha dado tan solo tres meses después de que ambos contrajeran matrimonio. Laura llevaba tiempo luchando contra un cáncer y el pasado martes terminó perdiendo la vida a los 27 años, la misma edad que Josh Vickers.

Varios clubes y otros muchos jugadores han querido mandar mensajes de condolencias y ánimos al guardameta tras esta dura pérdida. Sus compañeros del Derby County (Tercera División Inglesa) tuvieron un bonito gesto con él durante el partido de este sábado ante el Carlisle United, todos se pusieron la camiseta con el dorsal 31 para apoyar al portero en estos duros momentos. El equipo, por lo menos le dedicó la victoria por 0-2 ante el Carlisle.

Arsenal, Swansea...

Vickers, por su parte, llegó a estar en la plantilla del Arsenal ("Todos estamos pensando en ti, Joshy", contestó el club al post) y del Swansea City pero no pudo disputar ningún partido con ellos. Sí lo hizo en otros clubes como el Canvey Island, Concord Rangers, Barnet, Lincoln City y Rotherham United.

La carta completa de Josh Vickers en Instagram

"He escrito y no escrito esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para decir y no sé si alguna vez lo haré. El martes por la noche mi esposa perdió su larga batalla contra el cáncer...

Laura es la persona más fuerte, valiente y amorosa que he conocido. A pesar de todo lo que estaba pasando, ella continuó sonriendo, nunca dejando que nada se interponga en el camino de pasar un buen rato y hacer toda una vida de recuerdos. Hemos llorado, reído y bailado a través de momentos difíciles.

Apreciaré cada momento que pasamos juntos desde la primera vez que nos reunimos hasta el momento en que tu pasaste pacíficamente. Sé que me estarás despreciando y seguirás inspirándome cada día.

Gracias a todos los que me han apoyado a mí mismo y a ambas familias en este momento increíblemente difícil.

¡Realmente afortunado de tener la familia y amigos más increíbles!

Te amo siempre y para siempre".