Carlos Gimeno inaugura y se proclama campeón de los saltos extremos en Gran Canaria

Por primera vez, un español lidera el ranking mundial de saltos de gran altura. Apunten el nombre: Carlos Gimeno. Porque además de dominar desde el aire, el grancanario ya apadrina la primera gran competición extrema celebrada en el archipiélago, todo un hito para esta disciplina.

Carlos Gimeno, profeta en su tierra

Quería ser profeta en su tierra y lo consiguió. Con su público, jugando en casa y con una plataforma de 20 metros levantada en Las Palmas de Gran Canaria, Gimeno encabezó un espectáculo que reunió a 22 saltadores internacionales de primer nivel, todos dispuestos a desafiar la gravedad con sus mejores acrobacias.

Exhibición para arrancar motores

La prueba arrancó el sábado con una propuesta tan espectacular como poco académica: una exhibición de bellyflops desde 10 metros. Aquí no se premiaba la técnica milimétrica, sino todo lo contrario. Cuanto más chapuzón, más puntos. Risas, vítores y una conexión directa con el público marcaron una fase pensada para disfrutar y calentar motores.

Después llegó el momento de ponerse serios. Desde los 20 metros, los saltadores desplegaron un repertorio de alto voltaje: dobles y triples mortales, combinaciones complejas y ejecuciones de máxima exigencia técnica.

"Terminar ganando ha sido un sueño hecho realidad"

Y ahí volvió a brillar el nombre propio del fin de semana. Carlos Gimeno se llevó la I Copa Carlos Gimeno High Diving, alzó el trofeo que lleva su firma y celebró con champán una victoria muy especial. "Terminar ganando ha sido un sueño hecho realidad y va a ser la primera de muchas que están por venir", confesó el campeón. "El objetivo es que haya más competiciones en el futuro".

Este campeonato en su tierra ha sido el broche de oro para un año que el clavadista español cierra por todo lo alto, después de conseguir la plata en el Campeonato del Mundo de Singapur y de liderar el ranking mundial de saltos de gran altura.

