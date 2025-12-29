Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Saltos de gran altura

Carlos Gimeno inaugura y se proclama campeón de los saltos extremos en Gran Canaria

El clavadista grancanario se proclamó campeón en casa, ganó la competición que lleva su nombre y cerró un fin de semana histórico para los saltos de gran altura en Canarias.

Carlos Gimeno inaugura y corona los saltos extremos en Gran Canaria

Carlos Gimeno inaugura y corona los saltos extremos en Gran Canaria | @carlosgimeno15

Publicidad

Sandra Cavia
Publicado:

Por primera vez, un español lidera el ranking mundial de saltos de gran altura. Apunten el nombre: Carlos Gimeno. Porque además de dominar desde el aire, el grancanario ya apadrina la primera gran competición extrema celebrada en el archipiélago, todo un hito para esta disciplina.

Carlos Gimeno, profeta en su tierra

Quería ser profeta en su tierra y lo consiguió. Con su público, jugando en casa y con una plataforma de 20 metros levantada en Las Palmas de Gran Canaria, Gimeno encabezó un espectáculo que reunió a 22 saltadores internacionales de primer nivel, todos dispuestos a desafiar la gravedad con sus mejores acrobacias.

Exhibición para arrancar motores

La prueba arrancó el sábado con una propuesta tan espectacular como poco académica: una exhibición de bellyflops desde 10 metros. Aquí no se premiaba la técnica milimétrica, sino todo lo contrario. Cuanto más chapuzón, más puntos. Risas, vítores y una conexión directa con el público marcaron una fase pensada para disfrutar y calentar motores.

Después llegó el momento de ponerse serios. Desde los 20 metros, los saltadores desplegaron un repertorio de alto voltaje: dobles y triples mortales, combinaciones complejas y ejecuciones de máxima exigencia técnica.

"Terminar ganando ha sido un sueño hecho realidad"

Carlos Gimeno, clavadista

Y ahí volvió a brillar el nombre propio del fin de semana. Carlos Gimeno se llevó la I Copa Carlos Gimeno High Diving, alzó el trofeo que lleva su firma y celebró con champán una victoria muy especial. "Terminar ganando ha sido un sueño hecho realidad y va a ser la primera de muchas que están por venir", confesó el campeón. "El objetivo es que haya más competiciones en el futuro".

Este campeonato en su tierra ha sido el broche de oro para un año que el clavadista español cierra por todo lo alto, después de conseguir la plata en el Campeonato del Mundo de Singapur y de liderar el ranking mundial de saltos de gran altura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La dura predicción de un exnúmero 1 tras la separación de Alcaraz y Ferrero: "Es muy difícil que gane un Grand Slam"

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento con España

Publicidad

Deportes

Aryna Sabalenka durante el partido ante Kyrgios

La resaca de 'la batalla de los sexos': ¿qué ganaba Aryna Sabalenka jugando ante Kyrgios?

Carlos Gimeno inaugura y corona los saltos extremos en Gran Canaria

Carlos Gimeno inaugura y se proclama campeón de los saltos extremos en Gran Canaria

Imagen de Lía Martínez

El fútbol valenciano llora la muerte de Lía Martínez, la menor fallecida en el naufragio en Indonesia: "El dolor es inmenso"

Helicóptero de protección civil
Aragón

Un alud de nieve deja al menos tres muertos en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, Huesca

El boxeador británico Anthony Joshua
Boxeo

Anthony Joshua, herido en un accidente automovilístico que deja dos muertos

Joan Laporta comparece en rueda de prensa
FC Barcelona

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a un inversora

El presidente del Barça y otros dos exdirectivos tendrán que declarar como investigados por un presunto delito de estafa en 2016.

Michael Schumacher, en una imagen de archivo
Fórmula 1

Se cumplen 12 años del accidente de Michael Schumacher: "No creo que volvamos a verle"

En 2025 las noticias sobre el estado de salud del Káiser siguen siendo mínimas.

Alonso en el circuito de Yas Marina la pasada temporada

Alonso presume de cochazo en su primera foto junto a Melissa Jiménez antes de ser padres

Lamine Yamal en la gala de los Premios Globe Soccer 2025

Lamine Yamal gana el premio Maradona: "Mejor no compararse con nadie, Cristiano quiso ser él mismo"

Kroos en un evento reciente

Kroos: "Hay que dar tiempo a Xabi Alonso, pero en el Madrid..."

Publicidad