Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a un inversora

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, deberá declarar como investigado el próximo 16 de enero por un presunto delito de estafa, según ha acordado el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona. Junto a él han sido citados el vicepresidente Rafael Yuste y los exdirectivos Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, por unos hechos que se remontan a 2016 y que afectan a una inversión privada de 91.500 euros.

El auto judicial, al que ha tenido acceso Efe, admite a trámite la querella presentada contra los cuatro, todos ellos vinculados en aquel momento a las sociedades Core Store, con sede en España, y CSSB Limited, registrada en Hong Kong. La persona denunciante realizó la inversión a mediados de 2016 a través de un agente de banca privada.

Administrador solidario de Core Store

En concreto, aportó 50.000 euros en forma de préstamo a Core Store, con un interés pactado del 6 %, dentro de un plan estratégico destinado a impulsar el ascenso del Reus Deportiu de Segunda División B a Segunda División. Además, invirtió 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, una sociedad cuyo objetivo era crear en China una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona.

Según la querella, más allá de la rentabilidad prometida, el principal atractivo de ambos proyectos residía en la reputación pública y profesional de sus promotores, descritos como figuras ampliamente reconocidas en el ámbito deportivo y empresarial. En ese momento, Laporta figuraba como administrador solidario de Core Store junto a Joan Oliver, quien también fue consejero delegado del Reus Deportiu y representante legal de CSSB Limited.

Recuperó 12.500 euros en agosto de 2024

De los 104.000 euros invertidos en total, la querellante solo logró recuperar 12.500 euros en agosto de 2024, tras años de reclamaciones por incumplimientos contractuales. La decisión de acudir a la vía judicial llegó después de conocer, a través del documental Laportagate-El caso del Reus 2, que otras personas habían sufrido inversiones fallidas similares en las mismas sociedades.

Tras ese descubrimiento, la afectada contactó con el abogado Pepe Oriola, que representa a más inversores perjudicados, y decidió presentar la querella. Esta causa se suma a otras dos investigaciones judiciales abiertas en las que Joan Laporta está siendo investigado por presuntas estafas relacionadas con Core Store y CSSB Limited, lo que vuelve a situar al máximo dirigente del Barça en el foco judicial.

