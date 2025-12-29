El fútbol valenciano llora la muerte de Lía Martínez, la menor fallecida en el naufragio en Indonesia: "El dolor es inmenso"

Los equipos de rescate de Indonesia han rescatado el cuerpo sin vida de Lía Martínez, una de las menores que desapareció el pasado sábado en el naufragio de una embarcación turística en la Isla de Padar. Lía, de 12 años, era hija de Andrea Ortuño, la madre que sí pudo sobrevivir a la tragedia junto a otra de sus hijas.

De momento, los rescatistas siguen en el operativo de búsqueda para encontrar a Fernando Martín y dos de sus hijos.

Lía Martínez, de 12 años, jugó en varios equipos de fútbol

No obstante, al confirmarse ya de manera oficial el fallecimiento de Lía Martínez, las reacciones no se han hecho esperar y uno de los primeros ha sido el CF Malvarrosa, donde la menor de edad jugaba al fútbol:

"El dolor es inmenso y deja un vacío imposible de describir"

"Hoy comunicamos una noticia que jamás hubiéramos querido compartir. Nuestra jugadora Lía Martínez ha fallecido tras el fatídico accidente ocurrido en Indonesia. La tristeza y el dolor que sentimos como club son inmensos.

Lía no solo era una gran futbolista, sino una persona querida, comprometida y llena de valores que siempre llevó con orgullo nuestro escudo. Su pérdida deja un vacío imposible de describir en todo el Club de Fútbol Malvarrosa.

En estos momentos tan duros, todo el club quiere mostrar su apoyo absoluto y sincero a su familia, amistades y seres queridos. Estamos con vosotros, compartiendo vuestro dolor y acompañándoos en cada pensamiento y cada recuerdo. Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Descansa en paz, Lía. Siempre formarás parte de esta familia.", ha escrito el club de fútbol Malvarrosa.

El Patacona CF, equipo en el que también militó previamente, no dudó en emitir un comunicado lamentando la pérdida de su exjugadora: "Enviamos nuestro más sentido pésame y un abrazo enorme a toda la familia de Lía Martínez (ex jugadora del club) y acompañarlos en el dolor tan inmenso por las pérdidas sufridas en la familia. Esperamos que Lía pueda seguir jugando allá donde esté. Nunca la olvidaremos".

El cuerpo fue localizado a 0,5 millas del hundimiento

Según ha informado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, Basarnas, el cuerpo fue localizado por un residente de la isla de Serai, que alertó a los servicios de emergencia tras observar restos humanos flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto aproximado del hundimiento. Una embarcación de los equipos de rescate se desplazó hasta el lugar para recuperar el cadáver.

Desaparecidos, supervivientes y lo que pudo pasar...

Por otra parte, Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y dos de sus hijos (dos chicos) siguen desaparecidos. Los otros siete tripulantes que viajaban en la embarcación fueron rescatados con vida, entre ellos estaba también la esposa de Fernando y madre de los niños, Andrea Ortuño, la otra hija del matrimonio (Mar), cuatro tripulantes y un guía turístico.

Las investigaciones apuntan a que los supervivientes cayeron al mar, mientras que Fernando y sus tres hijos podrían haber quedado encerrados en el camerino de la embarcación, el cual se partió rápidamente tras el impacto y terminó hundiéndose: "Se ha encontrado la mitad del barco, la otra parte debe estar en el fondo del mar. Recuperar los cuerpos es muy difícil... La búsqueda seguirá tres días; después, ya no hay nada que hacer", reconoció Enrique Ortoño, padre de la madre, al medio valenciano 'Las Provincias'. En principio, este martes podría ser el último día del dispositivo de búsqueda.

