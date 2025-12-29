Anthony Joshua, herido en un accidente automovilístico que deja dos muertos

El boxeador británico Anthony Joshua se ha visto involucrado en un accidente automovilístico que ha dejado dos muertos en Ogun, Nigeria.

Según testigos presenciales, el incidente ocurrió en una carretera muy transitada en la que el vehículo en el que viajaba Joshua chocó contra un camión que estaba estacionado.

Según informa The Telegraph, Joshua sufrió heridas leves y dos personas han fallecido. La colisión se produjo en una zona muy transitada de la autopista Lagos-Ibadan y las circunstancias del incidente aún se están investigando.

"Mandíbula rota"

El excampeón del mundo del peso pesado fue noticia recientemente por su trabajada victoria en el sexto asalto en la pelea contra el youtuber Jake Paul celebrada en el Kaseya Center de Miami, Florida. La derecha de Joshua impactó de forma terrible contra la cara de Jake Paul dejándole fuera de juego.

El final fue el esperado por muchos teniendo en cuenta el nivel de Anthony Joshua, que aunque ya no está en su prime ha llegado a ser campeón del mundo del peso pesado y cuenta con un registro de 29-4.

Las consecuencias del terrible K.O. las mostró el propio Jake Paul en su cuenta de Instagram, confirmando que ha sufrido una doble fractura de mandíbula. "Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días", bromeaba Jake Paul en sus redes sociales.

"Mandíbula rota, chicos gracias por todo el apoyo estoy bien", aseguraba Jake Paul en su Instagram en el que cuenta con 28,7 millones de seguidores.

