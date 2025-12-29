Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Boxeo

Anthony Joshua, herido en un accidente automovilístico que deja dos muertos

El boxeador británico sufre heridas leves en un accidente en una transitada autopista de Nigeria.

El boxeador brit&aacute;nico Anthony Joshua

El boxeador británico Anthony JoshuaReuters

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El boxeador británico Anthony Joshua se ha visto involucrado en un accidente automovilístico que ha dejado dos muertos en Ogun, Nigeria.

Según testigos presenciales, el incidente ocurrió en una carretera muy transitada en la que el vehículo en el que viajaba Joshua chocó contra un camión que estaba estacionado.

Según informa The Telegraph, Joshua sufrió heridas leves y dos personas han fallecido. La colisión se produjo en una zona muy transitada de la autopista Lagos-Ibadan y las circunstancias del incidente aún se están investigando.

"Mandíbula rota"

El excampeón del mundo del peso pesado fue noticia recientemente por su trabajada victoria en el sexto asalto en la pelea contra el youtuber Jake Paul celebrada en el Kaseya Center de Miami, Florida. La derecha de Joshua impactó de forma terrible contra la cara de Jake Paul dejándole fuera de juego.

El final fue el esperado por muchos teniendo en cuenta el nivel de Anthony Joshua, que aunque ya no está en su prime ha llegado a ser campeón del mundo del peso pesado y cuenta con un registro de 29-4.

Las consecuencias del terrible K.O. las mostró el propio Jake Paul en su cuenta de Instagram, confirmando que ha sufrido una doble fractura de mandíbula. "Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días", bromeaba Jake Paul en sus redes sociales.

"Mandíbula rota, chicos gracias por todo el apoyo estoy bien", aseguraba Jake Paul en su Instagram en el que cuenta con 28,7 millones de seguidores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El truco por el que Kate Winslet aguantó la respiración bajo el agua más de 7 minutos en el rodaje de Avatar

Kate Winslet durante el rodaje de Avatar

Publicidad

Deportes

El boxeador británico Anthony Joshua

Anthony Joshua, herido en un accidente automovilístico que deja dos muertos

Joan Laporta comparece en rueda de prensa

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a un inversora

Michael Schumacher, en una imagen de archivo

Se cumplen 12 años del accidente de Michael Schumacher: "No creo que volvamos a verle"

Alonso en el circuito de Yas Marina la pasada temporada
Fórmula 1

Alonso presume de cochazo en su primera foto junto a Melissa Jiménez antes de ser padres

Lamine Yamal en la gala de los Premios Globe Soccer 2025
Barcelona

Lamine Yamal gana el premio Maradona: "Mejor no compararse con nadie, Cristiano quiso ser él mismo"

Kroos en un evento reciente
Real Madrid

Kroos: "Hay que dar tiempo a Xabi Alonso, pero en el Madrid..."

La leyenda madridista responde a preguntas rápidas con Romario sobre su larga trayectoria en el Madrid: entrenador favorito, mejor futbolista con el que ha jugado, su mejor partido...

Alcaraz entrenando de cara al Open de Australia 2026
Alcaraz

El curioso método de Samu López, entrenador de Alcaraz, para mejorar el saque del murciano: ¡una minicanasta!

A dos semanas para el comienzo del Open de Australia, el nuevo entrenador de Alcaraz probó un divertido método para mejorar el saque del murciano.

Kyrgios y Sabalenka

Kyrgios se lleva 'la batalla de los sexos' ante Sabalenka en una exhibición fallida

Kate Winslet durante el rodaje de Avatar

El truco por el que Kate Winslet aguantó la respiración bajo el agua más de 7 minutos en el rodaje de Avatar

Alcaraz y Ferrero en Roland Garros 2025

El miedo de una excampeona de Wimbledon tras la ruptura de Alcaraz y Ferrero: "Podría dejar el tenis como Borg, a los 25 años"

Publicidad