Alonso presume de cochazo en su primera foto junto a Melissa Jiménez antes de ser padres

Fernando Alonso sigue dejando huella más allá del asfalto de los gran premios. Esta vez no fue en un circuito ni con el cronómetro marcando décimas, sino al volante de una auténtica joya sobre ruedas. El piloto asturiano compartió en su cuenta de Instagram una imagen de su Aston Martin Valiant acompañada de una frase que resume a la perfección su momento vital y personal: "Paseo de domingo perfecto. Valiant, lo tienes todo".

El Aston Martin Valiant es un superdeportivo biplaza, extremo y exclusivo, desarrollado mano a mano con el propio piloto. Se trata de una edición muy limitada, equipada con un motor V12 atmosférico y cambio manual, una combinación casi extinta en la era de la electrónica, la automatización y los asistentes de conducción.

Será padre por primera vez

Sin casco ni mono, el asturiano se permitió un respiro antes de una temporada 2026 llena de cambios en la Fórmula 1. En el plano personal, el piloto vive también un momento especialmente dulce.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común, según adelantó la revista ¡Hola!, que citó fuentes cercanas a la pareja y asegura que la periodista se encuentra embarazada de seis meses.

El ovetense, que este verano cumplió 44 años, y la periodista deportiva, de 38, se conocieron en los circuitos de la Fórmula 1. Su relación comenzó en la primavera de 2023 y desde entonces ha ido consolidándose con discreción, hasta ahora.

Prueba de ese momento personal es el gesto que ambos han protagonizado al publicar su primera fotografía juntos como pareja desde que iniciaron su relación.

Para Alonso será su primera experiencia como padre, mientras que Melissa Jiménez ya tiene tres hijos fruto de su anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra.

