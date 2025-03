Montse Tomé justifica la no convocatoria de Jenni Hermoso: "No hay ningún motivo extradeportivo"

La seleccionadora española, Montse Tomé, facilitó este viernes la lista de convocadas para los dos partidos de la Nations League ante Portugal y el principal interés se centraba en si Jenni Hermoso iba a regresar a una convocatoria de la selección nacional. La respuesta es negativa, la delantera de Tigres se vuelve a quedar fuera de convocatoria de la campeona del mundo. De esta forma, Jenni Hermoso no estará en el doble compromiso ante Portugal los días 4 y 8 de abril.

El gran momento de forma por el que atraviesa la goleadora no le han servido para regresar a la lista de Montse Tome, quien ha justificado su decisión asegurando que "no hay ningún motivo extradeportivo".

"No hay ningún motivo extradeportivo, por ahí es por donde últimamente se puede comentar. Valoramos a Jenni, sabemos que está trabajando para venir a la selección. Es una jugadora con experiencia, con historia en la selección y tanto Jenni como Misa (guardameta Real Madrid) son dos jugadoras que están en la prelista y si están ahí es porque hacen las cosas bien", indicó la seleccionadora nacional.

Montse Tomé dejó "la puerta abierta" para que la actual centrocampista del Tigres mexicano regrese a la selección.

"Jenni ha sido y es una jugadora importante. En este último mes su rendimiento en el campo ha evolucionado, y me consta que está con ganas de volver a la selección. No hay ninguna puerta a cerrada a ninguna jugadora, pero tenemos que elegir a las mejoras. No pueden estar todas", explicó la seleccionadora nacional.

Montse Tomé tampoco ha llamado a la portera del Real Madrid Misa Rodríguez, pese a sus buenas actuaciones con el equipo blanco. La joven portera Eunate Astralaga (SD Eibar) se estrena en una convocatoria con la selección absoluta, a la que regresa la delantera Esther González casi once meses después de su última citación. España jugará el 4 de abril en tierras portuguesas y, cuatro días después, será Portugal quien visite Vigo.

Lista de Montse Tomé para la Nations League

Porteras: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Eunate Astralaga (Eibar).

Defensas : Sheila García (Real Madrid), Jana Fernández (Barcelona), Olga Carmona (Real Madrid), Leila Ouahabi (Manchester City, ENG), Irene Paredes (Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City, ENG), María Méndez (Real Madrid) y Berta Pujadas (Levante Badalona).

Centrocampistas : Patri Guijarro (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona) y Maite Zubieta (Athletic Club).

Delanteras : Mariona Caldentey (Arsenal, ENG), Athenea del Castillo (Real Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Esther González (Gotham, USA), Maca Portales (Levante Badalona) y Cristina Martín-Prieto (Benfica, POR).

