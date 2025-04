Mohamed Salah renueva con el Liverpool hasta 2027: "Tenemos una gran oportunidad de ganar más títulos"

El Liverpool ha anunciado este viernes la renovación del contrato de Mohamed Salah por dos temporadas más, hasta junio de 2027. El delantero egipcio acababa su contrato con el club ingles esta temporada y ha decidido prolongar su vinculación con los 'reds' por dos campañas más.

"El Liverpool FC puede anunciar que Mohamed Salah ha firmado un nuevo contrato que lo mantendrá con el club más allá de la temporada 2024-25. Salah extenderá su estancia en Anfield y continuará ayudando al equipo de Arne Slot a luchar por los mayores honores del juego", informa el Liverpool.

El egipcio, tercer máximo goleador histórico del club y una de las mayores leyendas del equipo, llegó al club inglés procedente de la Roma en 2017 a cambio de 42 millones de euros. Mohamed Salah ha disputado 394 partidos, marcado 243 goles y repartido 111 asistencias con el Liverpool.

"Me gustaría agradecérselo a los aficionados, porque aquí soy muy feliz"

Mohamed Salah es el tercer máximo goleador histórico del Liverpool, solo por detrás de Ian Rush (346) y Roger Hunt (285).

"Estoy muy contento. Tenemos un gran equipo, antes también, pero he renovado porque creo que tenemos una gran oportunidad de ganar más títulos y de disfrutar de mi fútbol. Es genial, mis mejores años han sido aquí. He jugado ocho años y aquí y ojalá que sean diez. Disfruto del fútbol y de la vida aquí. Me gustaría agradecérselo a los aficionados, porque aquí soy muy feliz", explicó el jugador egipcio.

Mohamed Salah ha ganado todos los grandes títulos posibles, incluyendo una Premier League, una Champions League, además de disputar otras dos finales, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, la FA Cup y dos Copas de la Liga.

A nivel individual, además de varias nominaciones al Balón de Oro, al que volverá a optar este año, se ha llevado tres Botas de Oro en la Premier y ha sido elegido en dos ocasiones mejor jugador de la competición. Esta temporada, en la que lleva 32 goles y 22 asistencias, va camino de una nueva Bota de Oro y de su segunda Premier League.

El egipcio es uno de los tres pilares del Liverpool que termina contrato este verano, junto a Van Dijk, cuya renovación se anunciará en los próximos días, y Trent Alexander-Arnold, que, parece ser, tiene apalabrada su salida al Real Madrid.

