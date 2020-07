Los mensajes del hermano de Griezmann a Quique Setién que luego borró en Twitter: "Quiero llorar"

La poca participación de Antoine Griezmann en el Barcelona - Atlético de Madrid de Liga Santander fue protagonista en las redes sociales. El hermano del delantero francés, Theo Griezmann, publicó un dardo dirigido a Quique Setién y su cuerpo técnico. Theo lanzó tres mensajes que después borraría, manifestando su malestar. "Quiero llorar seriamente. Dos minutos...", escribió , en referencia al escaso protagonismo de su hermano.

Sobre la situación de Antoine Griezmann, que encadenó la segunda suplencia consecutiva y entró al césped en el tiempo añadido, Quique Setién defendió su decisión: "A Griezmann le veo bien. El problema es que no pueden jugar todos y hay que decidirse por algunos. Siempre piensas que en un momento determinado puede hacer algo. No lo he hecho antes porque estábamos jugando muy bien. A Suárez siempre hay que tratar de tenerle, a Messi también, porque no sabes nunca lo que va a pasar. No es fácil encontrarle sitio sin desestabilizar el equipo", apuntó.

"Es duro para un jugador de su nivel"

Setién no cree que fuera una humillación sacarle en el descuento: "No estoy de acuerdo del todo. Sacarle faltando tan poco es duro para un jugador de su nivel. Mañana hablaré con él. No le voy a pedir disculpas, pero entiendo perfectamente que se pueda sentir mal".