Malas noticias para el Real Madrid: Dani Ceballos, primer lesionado

Tras la vuelta a los entrenamientos del Real Madrid después de las vacaciones, la enfermería del club blanco ha dado ya su primera sorpresa. El club ha informado a través de un comunicado que Dani Ceballos -que este miércoles no pudo ejercitarse con el grupo- ha sido sometido a pruebas médicas que confirman que tiene dañado el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho. Pendiente de evolución", señala el comunicado oficial. Esto supone para el equipo de Ancelotti la primera gran lesión del curso.

Todo parece indicar que Ceballos será baja entre cuatro y seis semanas. Dani se pierde la mayor parte de la pretemporada, momento en donde los futbolistas se preparan para llegar de la mejor manera posible a los meses de abril y mayo. Todavía no se sabe si la lesión puede incluso dejar incluso al mediocampista fuera de las primeras jornadas de la Liga. Hay que recordar que el Real Madrid se enfrenta el 12 de agosto en su primer partido de Liga al Athletic Club de Bilbao en San Mamés.

Ceballos, desolado tras conocer la noticia

El '19' del club merengue, que esperaba buscarse un hueco en este inicio de temporada y más con la competencia que hay en el centro del campo, estuvo muy afectado después de conocer la noticia en Valdebebas.

El jugador andaluz ha empezado este jueves el proceso de recuperación de la rotura muscular que sufre y que le salpica de pleno a la pretemporada con gira por Estados Unidos.

No es la primera lesión que le aparta del club

Dani Ceballos tuvo una lesión en los Juegos de Tokio hace dos años que le hizo perderse todo el trabajo veraniego con el club blanco. Pero no se quedó ahí la cosa. El jugador español no pudo regresar al equipo hasta las Navidades de 2021. Y una diferencia con respecto ahora: la competencia en aquel momento no era la de esta temporada.

Los indiscutibles para 'Carleto' Modric y Kroos, junto con la incorporación de Jude Bellingham y la aportación que pueden dar en la medular jugadores como Arda Güler, Brahim Díaz, Camavinga o Fede le pone las cosas muy difíciles al utrerano.