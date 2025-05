Luka Modric, una leyenda blanca que se va con 28 títulos, seis Champions, un Balón de Oro...

Luka Modric anunció este miércoles su marcha del Real Madrid, el club al que llegó un ya lejano 27 de agosto de 2012, procedente del Tottenham. Nadie podía imaginar que el futbolista de Zadar, Croacia, se iba a convertir en una de las mayores leyendas del club blanco. Pero los años y sus actuaciones en el terreno de juego, elevaron al mediocentro croata al status de leyenda. Se va el jugador que puso ese balón en la cabeza de Sergio Ramos en aquella final de Champions de 2014 inolvidable en Lisboa. Se marcha el futbolista que dirigió, junto a Toni Kroos, al quizás mejor Real Madrid de la historia.

Con el croata en la sala de máquinas, el Real Madrid firmó su segunda edad dorada en Europa, ganando seis Champions en una década vertiginosa, esa que se abrió en aquella final de Lisboa ante el Atlético de Madrid. Le seguirían las finales de Milan, Cardiff, Kiev, París y Londres. Seis Copas de Europa que se alumbraron bajo la batuta de un futbolista único.

Modric, que llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham, dejará el club (lo hará tras el Mundial de Clubes) como el futbolista con más títulos en su historia, con 28 en su palmarés: 6 Ligas de Campeones, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Además, en 2018 fue galardonado con el mayor premio individual, el Balón de Oro.

"Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona", apuntaba este miércoles Luka Modric en su carta de despedida.

Esta trayectoria con el equipo blanco finalizará tras el Mundial de Clubes, que se disputa del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos; torneo que se estrena y para el que el Real Madrid le extendió el contrato, con fecha final habitual del 30 de junio, y pueda disputar así el último torneo de la temporada. Modric vivirá este sábado su último encuentro como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, la que ha sido su casa durante las últimas 13 temporadas.

Palmarés de Luka Modric en el Real Madrid

- 6 Ligas de Campeones

- 6 Mundiales de Clubes

- 5 Supercopas de Europa

- 4 Ligas

- 2 Copas del Rey

- 5 Supercopas de España

- 1 Balón de Oro (2018)

