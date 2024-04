Luis Rubiales: "Jamás he estado con una prostituta"

Luis Rubiales se ha pronunciado por primera vez públicamente tras varias semanas de rumores sobre su papel al frente de la RFEF (2018-2023), concretamente acerca del acuerdo que llevó la Supercopa de España a Arabia, y lo ha hecho en una entrevista con Ana Pastor en 'El Objetivo' de LaSexta.

En la charla que han mantenido ambos en un hotel de Punta Cana, República Dominicana, lugar en el que ha residido durante las últimas semanas el expresidente, Rubiales se ha defendido de las acusaciones por posibles 'mordidas': "Se han llevado cosas de mi casa y si hay que aclarar algo lo haré pero lo importante es que hay gente que piensa que yo he pegado mordidas porque sale en los medios de comunicación... Pero yo jamás he pegado una mordida, jamás", momento en el que Pastor le ha interrumpido para apuntar que es la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza que lleva el caso los que ven "indicios de corrupción". El abogado español lo refutó defendiéndose y acusando a la periodista de no dejarle hablar: "Si cada vez que intervengo me interrumpe esto será imposible".

"He sufrido un apaleamiento mediático en España y por eso me voy"

Rubiales se ha mostrado muy seguro a la hora de hablar de la investigación: "Estoy seguro de que nadie ha cometido ninguna irregularidad". Sobre su 'nueva' vida en República Dominicana: "Estoy haciendo negocios hoteleros, de construcción, compra de inmuebles... he sufrido un apaleamiento mediático y por eso no podía seguir trabajando en España, quería salir del foco", también ha destacado que quería poner en marcha un negocio de NFT en Corea y dicha empresa "se ha echado atrás por la presión española". Rubiales asegura tener las cuentas bloqueadas en España y en el país tropical: "No puedo pagar ni una cocacola... y que quede claro, todo mi dinero viene de mis ahorros y mi trabajo".

"Si mañana un periodista va a un país..."

Además, aprovechó para incidir en que él también tiene derecho a hacer negocios fuera de España: "¿El expresidente de la RFEF tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Si mañana un periodista va a un país y conoce a un amigo que tiene hoteles y que le dice que ahí se puede invertir... Es lo más normal del mundo", admite el granadino.

Aprovechó el exvicepresidente para hacer un alegato a su "derecho" a ganarse la vida: "Jamás he tenido negocios en Arabia. Ojalá, porque mi familia tiene que salir adelante... soy libre y tengo el mismo derecho que todos, y la última vez que hablé con Piqué fue en agosto-septiembre de 2023, y no, no me he llevado ninguna mordida de Piqué".

Rubiales espera la llamada de la jueza

El exfutbolista, por su parte, ha llegado esta mañana a España desde República Dominicana y nada más bajarse del avión ha sido detenido, pero no ha querido declarar y ha sido puesto en libertad poco después. Rubiales espera ahora a la llamada de la jueza para que declare como principal investigado por los presuntos contratos irregulares durante su etapa al frente de la Federación (2018-2023).

En el marco de la investigación la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda ha acordado el embargo de un Mercedes en propiedad del expresidente Rubiales y el bloqueo de tres de sus cuentas bancarias. También se ha acordado el embargo de más de 50 cuentas bancarias en la causa.

Piqué, en el 'ajo'

Este miércoles también se ha conocido que la UCO pidió rastrear las cuentas de Gerard Piqué en Andorra para investigar presuntas comisiones del acuerdo con la RFEF que llevó la Supercopa de España a Arabia, en la cual su empresa Kosmos hacía de intermediaria y cobró por ese trabajo 24 millones de euros. Al parecer habrían puesto el foco en varias transferencias, y en cinco cuentas de Piqué, además de otra del Andorra CF, propietario desde 2018. En esta última, titulada por Kosmos, se dice de forma textual que "se han venido cobrando las comisiones de éxito abonadas por SELA Sport Company en contraprestación por los servicios de intermediación prestados en las negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol para la disputa de la Supercopa de España en territorio saudí". Las comisiones serían de 4 millones de euros.

Pedro Rocha convoca elecciones en la RFEF

Un día muy ajetreado a nivel informativo que se ha visto intensificado con la convocatoria de elecciones precisamente en la RFEF a través del ya expresidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha. Los comicios se celebrarán el próximo 6 de mayo y el propio Rocha, tras dimitir, se ha presentado como candidato. Rafael del Amo será ahora el que dirigirá la Gestora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com