Juan, el tío de Luis Rubiales: "Me encontré un hombre con una pasión enorme por el dinero, el lujo y el sexo"

Tras la detención de Luis Rubiales a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de República Dominicana, Antena 3 Noticias entrevista a su tío, Juan Rubiales.

Fue su jefe de Gabinete hasta que, según cuenta él mismo, se dio cuenta de que la intención de su sobrino era utilizar la Federación Española de Fútbol para lucrarse. "Me encontré un hombre obsesionado, con una ambición enorme. Una pasión enorme por el dinero, el lujo, la comida lujosa y por el sexo. Me quedé sorprendido, era muy autoritario, era el típico perfil de lo que diríamos nosotros un 'Torrente' español".

Juan Rubiales insiste en que esa ambición de su sobrino no tenía límites: "Cada vez quiere más dinero, más poder, más contacto, más negocio... Por eso yo en muchas ocasiones he dicho que es un chico que necesita ayuda psicológica y un plan de reeducación social". Recuerda que le reprochó el sueldo que se puso cuando llegó a la presidencia de la RFEF. "Primero se pone el sueldo que tenía Villar y un porcentaje de comisión. Le dije que cómo hacía eso, no era un gestor sino un presidente elegido y en este país lo que peor suena es la palabra comisiones. Después se subió el sueldo a 700.000 euros al mes y con lo que ganaba de la UEFA, pues quizá llegaba a un millón de euros al mes", explica.

"Necesita ayuda psicológica y un plan de reeducación social"

Sin embargo, el dinero seguía sin ser suficiente: "Quería negocio, quería invertir, quería ser el novamás. Cuando empecé a darme cuenta fue cuando en la Federación escuché una conversación en la que decía a Tomás González Cueto 'Tenemos que hacer un fondo de dinero por si esto nos va mal, para tener para repartirnos y para vivir'. Esa frase ya me hizo pensar que estaba dispuesto a todo".

Poco después llegó la salida de Juan Rubiales como jefe de gabinete, cuando según él mismo explica, "(Luis Rubiales) empezó a ser consciente de que yo no iba a ser cómplice de sus fechorías".

"Una de las grandes cosas que tiene ser el presidente de la Federación Española de Fútbol es los contactos que te da. Un presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, dijo en una ocasión que ser presidente de la Federación o del Real Madrid da más poder que ser ministro. Esto es así. Al final hay embajadores, por ejemplo de países muy importantes, que se mueren por una entrada de fútbol en el palco del Bernabéu por una entrada de la selección en el Mundial. Eso te granjea unos contactos a unos niveles que te permiten el 'tú me llamas, yo te llamo'. A partir de ahí se abren los contactos", relata.

"Corrupción en la RFEF no. Corrupción de unos cuantos"

Sobre la posibilidad de que salgan más cosas, Juan Rubiales asegura que "no lo puede decir" porque todo lo que está saliendo ahora fue "cuando él ya no estaba": "Independientemente de que haya cosas que se concreten o no y en vía judicial tengan su reproche penal mayor o menor, creo que es un señor que ha quedado completamente descalificado".

Además, el tío de Luis Rubiales quiso incidir en que, si tiene algo positivo todo esto es que pueda servir para regenerar la RFEF: "Mucha gente habla de corrupción en la Federación, pero no. Corrupción de algunos cuantos que han sido detenidos. En la Federación hay gente muy honesta, muy trabajadora y muy buenos profesionales que lo que están haciendo es sufrir todo esto. (...) No se merecen que sobre ellos caiga la lacra de cuatro corruptos que han querido utilizarla para enriquecerse".