Luis de la Fuente: "No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón por un error humano inexcusable"

El seleccionador español Luis de la Fuente ha roto su silencio públicamente por las críticas recibidas tras sus aplausos al polémico discurso de Luis Rubiales de la pasada en el que no dimitió y cargó contra el "falso feminismo": "Quiero explicar lo que viví la asamblea del pasado viernes. Ante la repercusión que han tenido mis aplausos en la asamblea del pasado viernes, quiero explicar la situación allí vivida. He recibido duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de ellas? Que son totalmente merecidas. Lo lamento, lo comprendo y pido perdón por ello. Los hechos son injustificables".

"En mis 26 años de entrenador siempre he tenido un comportamiento intachable"

Asegura De la Fuente está con "la igualdad y el respeto" y que no sabía que Luis Rubiales no iba a dimitir: "Acudí a la asamblea convencido de que asistíamos a un acto de despedida de un presidente, pero se transformó en una situación diferente para la que no estaba preparado. Quien me conoce, sabe que estos gestos no representan ni mis valores, ni mi forma de pensar, ni mi forma de actuar en la vida. Siempre he estado y estaré del lado de la igualdad y del respeto. En mis 26 años de entrenador siempre he tenido un comportamiento intachable".

El seleccionador, ratificado por el presidente en funciones de la RFEF, Pedro Rocha, asegura que no se ha planteado su dimisión en ningún momento: "No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error, un error humano inexcusable. Si pudiera volver a atrás no volvería a cometer ese acto".

Exculpa a Jenni y las jugadoras

También ha tenido unas palabras para Jenni Hermoso y sus compañeras, a quienes exculpa de toda responsabilidad tras el beso no consentido del presidente suspendido a la jugadora del Pachuca mexicano: "Todos recordamos lo que sucedió tras el triunfo de nuestras jugadoras en el estadio de Sídney y hay una cosa que todos tenemos clara: ni Jenni ni sus compañeras son responsables. Quiero reiterar una vez más mi felicitación por la gran gesta conseguida por nuestras jugadoras y todo su cuerpo técnico. Me gustaría pasar página de este desafortunado incidente y volver a hablar de fútbol".

De la Fuente asevera que no se sintió traicionado por el presidente suspendido de la RFEF, pero acudió a la asamblea pensando que en realidad iba a dimitir de su cargo: "No me he sentido traicionado por Luis Rubiales, pero yo llegué pensando que iba a ser una asamblea de dimisión y entramos en shock cuando vimos que no era así [...] Fuimos casi todos los trabajadores de la RFEF pensando que íbamos al cese de un presidente y nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. No era fácil de digerir, me quedé en blanco ante una situación que me superó".

Dice que no pudo controlar su reacción ante las palabras de Rubiales: "Es injustificable. Lo que trato de exponer es el contexto en el que se produce. Yo lo viví desbordado, no supe estar a la altura y no pude controlar esas emociones. Cuando después reflexionas y te ves en las cámaras... no me reconozco. Dentro del bosque uno no ve más que ramas y al separarse del bosque se ve la verdadera situación".

También se ha referido a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno en las que pedía su dimisión como seleccionador: "Cuento con el apoyo de los presidentes territoriales y el de la RFEF, si no hubiera tenido ese apoyo no te quepa duda que no estaría aquí. Con respecto a lo que dijo Yolanda Díaz, estamos en país libre. Es una opinión más".