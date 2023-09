Lamine Yamal entra en la lista de Luis de la Fuente: Convocatoria de España para la clasificación de la Euro

Hoy hemos conocido la lista de la Selección Española de Luis de la Fuente para la clasificación de la Eurocopa 2024 de Alemania. La selección española se enfrentará a Georgia y Chipre. El entrenador riojano ha atendido a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

De este modo, el seleccionador cambiará la forma en la que se venían ofreciendo las convocatorias en los últimos tiempos, con un vídeo previo en el que se conocían qué futbolistas eran llamados y después el técnico ofrecía una rueda de prensa para analizar dicha lista. La gran incógnita era si el técnico convocaría a Lamine Yamal, jovencísima promesa del Barça de 16 años.

Turno de Lamine Yamal: la lista de Luis de la Fuente

Esa duda se ha despejado en el último segundo, ya que la joya culer estará presente en los próximos partidos de la Selección. Esta es la lista completa:

Porteros: Unai Simón, Kepa Ariizabalaga y David Raya

Defensas: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Robin Le Normand, David García, Pau Torres, Aymeric Laporte, Alejandro Balde y José Luis Gayà

Centrocampistas: Rodri Hernández, Gavi, Mikel Merino, Martín Zubmendi, Alex Baena y Fabián Ruiz

Delanteros: Álvaro Morata, Joselu Mato, Marco Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Abel Ruiz y Lamine Yamal

El seleccionador absoluto ha explicado el proceso hasta la selección de Yamal, desde su seguimiento en categorías inferiores, y ha confirmado la predisposición del extremo a formar parte de la convocatoria. "Claramente, sabía que quería venir con nosotros", ha dicho, "es un futbolista con un potencial excepcional tocado por la varita", aclarando que sus criterios a la hora de seleccionar son meramente deportivos y no de edad.

No obstante, también ha sido preguntado por un vídeo del joven en el que celebra la victoria de Marruecos frente a España en el Mundial. De la Fuente le ha quitado importancia, alabando el "trabajo de la dirección deportiva" y aseverando que los jugadores "están donde quieren estar".

Otro de los jóvenes cuya convocatoria ha destacado es Abel Ruiz, jugador del Braga. "Lo está haciendo muy bien en su club, ha crecido mucho", ha afirmado, "tiene personalidad y a mi me gustan los jugadores valientes. Es un valor de futuro para el fútbol español".

La portería, el vestuario, Borja Iglesias, Arabia Saudí...

Por otro lado, la incorporación de Kepa a la convocatoria calienta, una vez más, el debate en la portería. De la Fuente "celebra" la competencia y asegura que habían otras opciones igual de válidas para ocupar el puesto, aunque no ha confirmado la titularidad de ninguno de los guardametas. De la misma manera, no ha especificado quién ocupará la posición de delantero centro.

Sobre el impacto de la vorágine por Rubiales en el vestuario y la confianza en el seleccionador, De la Fuente asegura que "rotundamente no" se va a perder. "Me conocen desde que eran muy jóvenes, saben como soy y como actúo, qué valores tengo y que siempre me he comportado en el marco del máximo respeto a la igualdad", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que cualquier jugador que tenga algún tipo de duda por todo lo acontecido "tiene mi teléfono y las puertas de mi casa abiertas". "De momento, nadie me ha dicho nada", ha puntualizado.

En cuanto a la renuncia de Borja Iglesiasa una Selección con Rubiales como presidente de la RFEF, De la Fuente ha insistido en que el bético tiene las "puertas abiertas" y no existe ningún tipo de rifirrafe entre ambos, apelando a la "libertad" de cada uno de tomar las decisiones que considere oportunas.

Uno de los seleccionados que también ha sorprendido ha sido Laporte, que acaba de fichar por el Al Nassr de la liga saudí. De la Fuente ha aclarado que los casos de seleccionables que jueguen en Arabia Saudí serán estudiados por separado. "Laporte está en un momento muy bueno y muy activo", ha remarcado, para luego añadir que estamos en una etapa de "cambio". "Puede ser que el futuro sea este, aunque no queramos verlo", ha expresado.

Señalado por sus aplausos a Rubiales

Además, Luis de la Fuenteha roto su silencio tras las críticas recibidas por sus aplausos al polémico discurso de Luis Rubiales en el que se negó a dimitir y arremetió contra el "falso feminismo". El presidente en funciones de la RFEF, Pedro Rocha, ya le ha ratificado en su puesto: "Está respaldado por todos los miembros de la RFEF. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos dos partidos por delante y él se tiene que dedicar a entrenar".

Sobre los aplausos, De la Fuente ha reiterado que ovacionó el discurso de Rubiales debido al contexto, asegurando que pensaba que, desde el principio, acudían "a un acto protocolario de dimisión" y, ante el cambio de guion, se sintió completamente "desbordado" por la "presión" que sentía en el momento. De la misma manera, ha repetido que, aun así, los aplausos son "injustificables" y ha pedido perdón en múltiples ocasiones. "No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón", ha sentenciado.