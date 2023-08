Pedro Rocha ratifica a Luis de la Fuente y deja en el aire la continuidad de Jorge Vilda

Pedro Rocha Junco asumió la presidencia interina de la Real Federación Española de Fútbol tras la suspensión provisional en su cargo de Luis Rubiales por parte de la FIFA. Tras ser unánimente apoyado por los presidentes de la Federaciones territoriales, al fin ha roto su silencio en Mónaco, adonde ha acudido para asistir al sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

Vilda, en la cuerda floja

Rocha no ha confirmado si Jorge Vilda va a dejar ser seleccionador femenino, si bien parece sentenciado: "No podemos decir eso, puesto que no nos hemos reunido con él hasta la próxima semana. Una vez que nos reunamos, evidentemente os daremos las noticias pertinentes. Cuando tengamos esa reunión veremos las partes qué deciden y el gabinete de prensa os lo comunicará". No obstante, asegura que la decisión no está tomada aún: "Primero hay que escuchar y hablar, que es lo importante".

El presidente en funciones de la RFEF ha analizado la situación que atraviesa el organismo tras la crisis desatada por el polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas de la final de la Copa del Mundo: "La institución necesita mucha tranquilidad y trabajo. El otro día en la reunión de presidentes sacamos un comunicado en el cual hemos barajado los puntos que tenemos que trabajar y hasta que no tengamos todos esos puntos bien analizado no podemos decir absolutamente nada".

"De la Fuente está haciéndolo de maravilla, solo se tiene que dedicar a entrenar. Su suerte es la de toda España"

Rocha pide consenso y tiempo para restañar las heridas: "Tenemos claro que la institución está por encima de toda la gente. Necesita mucha consenso y unidad. El fútbol español aquí está representado por cinco equipos y venimos desde la RFEF para apoyarles porque la imagen del fútbol español es importantísima. Nos estamos jugando mucho, tenemos en el futuro un Mundial y os pido a los medios y a quienes componemos el fúbol que haya un consenso y tiremos adelante todos porque tenemos un país maravilloso".

A quien sí ha ratificado es a Luis de la Fuente, seleccionador absoluto masculino, criticado por sus aplausos a Luis Rubiales durante su explosiva rueda de prensa del viernes: "Está respaldado totalmente por todos los miembros de la Federación. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla, tenemos dos partidos por delante ahí y él solo se tiene que dedicar a entrenar. Su suerte es la de toda España". De la Fuente da este viernes la lista para los partidos ante Georgia y Chipre clasificatorios para la Eurocopa de Alemania 2024.

No ha hablado con Rubiales

Rocha asevera tajantemente que no ha manenido ningún contacto con Luis Rubiales y niega ser su delfín en la Federación: "Yo soy un hombre de institución. Lo he vivido anteriormente en mi territorial. Pasó exactamente igual. Lo único que hemos hecho es trabajar. Unánimemente todos los presidentes me respaldaron y tenemos que trabajar en equipo. Yo soy de la Real Federación Española de Fútbol, de nadie más".

El presidente en funciones ha terminado su comparecencia ante los medios desde Mónaco prometido "trabajar, trabajar y trabajar" para remontar la complicada situación del organismo: "Del trabajo sale todo. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, superior. Hemos navegado muchas veces con el viento en contra y ahora nos toca otra vez. Hemos hecho una gran Federación, hemos cambiado las competiciones y hay que seguir ahí".