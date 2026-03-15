OFICIAL: La Finalissima entre España y Argentina, cancelada definitivamente

La Finalissima que iban a disputar las selecciones españolas y argentina el próximo 27 de marzo en Doha (Catar) finalmente ha quedado cancelada después de que UEFA y CONMEBOL, con AFA y RFEF presentes, no llegaran a un acuerdo para que esta se celebrara en otra sede. La UEFA ha señalado a la selección argentina como 'culpable' de que finalmente no haya habido entendimiento: "Todas las opciones resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino...".

No habrá Finalissima

El partido que se iba a disputar en un principio el 27 de marzo entre España (campeona de Europa) y Argentina (campeona de la Copa América) quedó suspendida hace dos semanas con el inicio del conflicto en Oriente Medio. Entonces, Catar anunció la suspensión momentánea de todos los torneos y partidos: "Declaración de la Asociación de Fútbol de Qatar sobre el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso", anunció la federación el pasado 1 de marzo, pero siempre hubo intención, al menos en cuanto a la Finalissima, de encontrare otra sede o una nueva fecha para que finalmente se disputara.

No obstante, desde entonces se produjeron conversaciones y negociaciones entre ambas federaciones, UEFA y CONMEBOL para buscar una solución, pero por una u otras razones ninguna de las opciones terminó de convencer a AFA y RFEF: "Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Qatar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Qatar el 27 de marzo".

Comunicado de la UEFA

"Para la UEFA y los organizadores supone una gran decepción que las circunstancias y el momento elegido hayan impedido a los equipos competir por este prestigioso premio en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia.

La UEFA desea expresar su profundo agradecimiento al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Qatar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido y su certeza de que la paz volverá pronto a la región.

La Finalísima se creó como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del más alto nivel del fútbol internacional. Argentina, la vigente campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley en Londres.

Con la firme determinación de salvar el importante partido, y a pesar de las comprensibles dificultades de reubicar un encuentro de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino.

"Argentina se negó a jugar en el Bernabéu"

La primera opción era disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con una distribución equitativa de aficionados en las gradas. Esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

La segunda opción consistía en disputar la Finalísima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50). Esta opción también fue rechazada.

En última instancia, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.

Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable.

En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada.

La UEFA desea expresar su sincero agradecimiento al Real Madrid CF, al comité organizador y a las autoridades de Qatar por su apoyo y cooperación en la organización de este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con muy poca antelación. Asimismo, agradece a la Real Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas durante el proceso".

La RFEF también ha emitido un comunicado anunciando la decisión y detallando el proceso por el cual se intentó buscar una solución a la suspensión inicial.

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