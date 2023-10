Luis de la Fuente: "Si Ramos no viene a la Selección es por algo, parece que siempre tenemos que hablar de él"

Luis de la Fuente sigue dando forma a 'su Selección', en la convocatoria de este viernes llamó como nuevas incorporaciones a Oyarzabal, Fran García, Sancet y Navas. El técnico riojano arrancó su rueda de prensa queriendo felicitar a España, Portugal y Marruecos por ser las sedes del Mundial de Fútbol 2030: "Es una gran alegría, y me gustaría que la final fuera en España, me da igual si es en el Bernabéu o en otro campo".

"¿Isco? La siguiente vez haré una prelista de 300 jugadores..."

El seleccionador español fue preguntado en muchas ocasiones por la ausencia de Isco Alarcón, protagonista en el inicio de temporada con el Betis: "La próxima vez haré una prelista de 300 para que estéis contentos (a los periodistas), no hablo de gente que no esté en la convocatoria, si lo sigue haciendo bien puede venir".

"Yo puedo llamar a un jugador (Isco) aunque no esté en la prelista"

El nombramiento de España, Marruecos y Portugal como sedes del Mundial de Fútbol 2030 generó una cuestión personal que de la Fuente respondió con sinceridad: "A nadie le amarga un dulce... Me gustaría continuar en 2030 para entrenar a la Selección, ¿a vosotros (periodistas) os gustaría ganar un premio Pullitzer no? Aun así, voy día a día", aseguró.

"Si Ramos no viene es por algo"

¿Y Sergio Ramos? Como no iba a salir el nombre del camero a la palestra... "Ese debate los alimentan los periodistas, si Ramos no viene es por algo, siempre estamos hablando de él, y le tengo mucho aprecio... Si sigue jugando al fútbol tiene opciones de volver. Tened claro que los que están aquí son los mejores que puede haber, es mi opinión claro...".

¿Hay que cuidar a Lamine Yamal?

"Lamine tiene que jugar, ¿os imagináis que Messi o Maradona no hubieran jugado con 16 años? Este chico tiene que seguir progresando y así lo está haciendo en el Barça y en la Selección".

"¿Mi citación por el 'caso Rubiales'? Iré y declararé, ya está"

Hace unos días también se conoció que el juez que lleva el 'caso Rubiales' citó al propio De la Fuente para declarar la próxima semana: "Iré, declararé y me iré a mi casa, estoy tranquilo. Aunque no sé por qué me han llamado, ya veremos las preguntas".

Los 24 convocados por de Luis de la Fuente

Estos son los jugadores convocados para los partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 ante Escocia y Noruega.

PORTEROS: Unai Simón, Kepa Arrizabalaga y David Raya.

DEFENSAS: Daniel Carvajal, Jesús Navas, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Pau Torres, David García, Alejandro Balde y Fran García.

MEDIOCENTROS: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Gavi, Fabián Ruiz y Oihan Sancet.