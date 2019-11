Luis Enrique, sobre el tabú de la muerte: "Hay mucho miedo y es una pena porque es importante saber acercarse a quien sufre eso"

La presentación de Luis Enrique en su vuelta como seleccionador nacional tuvo un momento especialmente duro, cuando el asturiano habló sobre la muerte de su hija Xana.

"Todos pensamos que nuestra familia es lo mejor. Es lo que pienso yo... En esto de la muerte hemos leído muchas cosas, sobre lo que es el duelo y lo que significan este tipo de situaciones, que por desgracia todos vamos a vivir. Evidentemente, no en el orden que me ha tocado a mí y a mi familia", reflexionó Luis Enrique.

Luis Enrique, sobre la muerte: "Hay mucho tabú, mucho miedo"

El nuevo seleccionador nacional explicó que existe "mucho tabú y miedo" a la hora de hablar y afrontar este tipo de situaciones.

"Es curioso que todos sabemos que vamos a perder a seres queridos a lo largo de nuestra vida, pero hay muy poca información sobre esto. Hay mucho tabú, mucho miedo. Es una pena que sea así porque es importante saber acercarse a las personas que sufren eso de la manera adecuada", indicó Luis Enrique.

El entrenador asturiano también desveló que no existe una manera o forma de afrontar la pérdida de una hija.

"Cada persona lo siente de una manera. No hay una fórmula. Hay gente que prefiere no trabajar nunca más, hay gente que prefiere trabajar al siguiente día. Hay gente que prefiere recordar a la persona a diario, hay gente que no. Nosotros lo hacemos cómo lo sentimos, de forma natural. Me siento muy orgulloso de la entereza de mi familia", concluyó Luis Enrique.