Luis Enrique: "Para mí Robert Moreno fue desleal y no quiero a nadie así en mi equipo"

La presentación de Luis Enrique como seleccionador nacional no defraudó. El asturiano se mostró muy claro sobre lo sucedido con Robert Moreno y aseguró que "fue desleal" con él.

"El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi 'staff' soy yo, no Luis Rubiales, ni Molina ni la RFEF. El desencuentro ocurre el 12 de septiembre. Tuvimos una reunión en mi casa, de 20-30 minutos y percibo que él quiere hacer la Eurocopa y me dice que si yo quería después volverá a ser mi segundo. Lo veía venir y me intento poner en el otro punto de vista y entiendo que le haga ilusión y que lo vea como la oportunidad de su vida y para la que ha trabajado mucho", indicó Luis Enrique.

"La ambición desmedida, exagerada, para mí no es una virtud, es un gran defecto"

"Desgraciadamente no es una cosa que me pille de sorpresa. Lo veía venir por los acontecimientos de las últimas semanas", explicó Luis Enrique.

"Siendo sincero entiendo su ilusión por ser seleccionador nacional, porque entiendo que le haga ilusión ser seleccionador nacional, es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho para llegar a ese momento. Entiendo que es ambicioso, que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal. Yo nunca lo haría. La ambición desmedida, exagerada, para mí no es una virtud, es un gran defecto. Entiendo su posición pero jamás la comparto. Por eso tomo esa decisión y le comunico que no le veo nunca más como segundo en mi staff y que estoy fuerte, que tengo ganas de volver a trabajar (...)", afirmó el entrenador asturiano.

Luis Enrique arrancó su rueda de prensa asegurando que era un día muy especial para él y su familia.

"Hoy es un día muy especial para mí, me atrevería a decir que para mi familia también, porque vuelvo a casa, a la selección para terminar un proyecto que inicie en su momento", indicó Luis Enrique.

"No soy el bueno de la película, pero seguro que el malo tampoco"

"Me veo obligado a dar muchas más explicaciones de las que me hubiera gustado dar en su momento. Soy una persona que huye de polémicas, cualquiera que me siga como entrenador y jugador lo sabe, pero me veo obligado a ello porque esa persona trabajó muchos años en mi staff. Me gustaría ponerme en el otro punto de vista y no solo en el mio, que pensamos que es lo mejor y todo gira en torno a él y muchas veces no es así", aseguró Luis Enrique.

"En la vida las situaciones te van dando pie a ir conociendo a las personas, es una manera perfecta de ver quién es mi amigo y quién no, en quién puedo confiar y en quien no. Yo estoy seguro de que no lo haría, veo quien está a mi lado y tomo las medidas", explicó Luis Enrique sobre lo ocurrido con Robert Moreno.

"No me he ofrecido nunca a la Federación. Nunca he llamado a Rubiales ni Molina

"En lo profesional no tengo nada que criticar a Robert Moreno. Es un entrenador muy preparado. Lo ha demostrado con su trabajo. De lo otro no tenía dudas. Las palabras decían una cosa y su forma de actuar fue diferente. No soy el bueno de la película, pero seguro que el malo tampoco. Quiero que quede bien claro que no me he ofrecido nunca a la Federación. Nunca he llamado a Rubiales ni Molina, ni he dejado a terceras personas llamar en mi nombre. Si lo hicieron no fue bajo mi responsabilidad", indicó el entrenador asturiano.

Luis Enrique también explicó cuándo cambió su relación con Robert Moreno.

"La situación cambia a finales de octubre. Me llaman, tuvimos una reunión en Zaragoza con el presidente y Molina. Tras saludarnos efusivamente, porque siempre he recibido muestras de cariño de ellos cuando era jugador y luego como, y mis primeras palabras es que están exentos de cualquier compromiso conmigo", indicó Luis Enrique.

"También me siento responsable y no estoy orgulloso del modo en el que ha acabado esta historia. No me gusta ver sufrir a personas ni dar explicaciones. No soy nadie para dar consejos pero en los cargos que ostentamos los valores en el mundo del fútbol son muy importantes porque somos imagen y espejo para los niños, que crecen dentro del deporte, el fútbol es un arma muy poderosa para fomentarlo. Rubiales y Molina han sido siempre conmigo leales, honestos y sinceros conmigo. Estoy ilusionado, un poco más delgado de lo habitual, muy en forma gracias al deporte que es un arma para seguir adelante en la vida", aseveró el asturiano.