Luis Enrique: "El Balón de Oro a Messi es un claro reconocimiento al mejor jugador de todos los tiempos"

Luis Enrique volvió a restar importancia a lo sucedido en el partido de ida de la Copa del Rey ante el Espanyol. "El objetivo sigue siendo el mismo, ser superiores a un rival. Hay que tomárselo solo como un partido, como el estímulo que es jugar siempre contra el Espanyol, y el de pasar una eliminatoria", dijo el técnico, a lo que añadió que "no sé lo que va a pasar mañana, sabiendo de las dificultades que siempre tiene un derbi, ya que al Espanyol no le vale el resultado e intentará pasar".

Así, sobre el árbitro, dijo que él no puede controlar todas las cosas que suceden en el campo y afirmó que es partidario de rearbitrar jugadas porque un colegiado no es capaz de ver todo. "Cualquier cosa que pueda ayudar a un árbitro es buena, aunque sea rearbitrar alguna situación que haga que no sucedan cosas raras. Pero en España esto no se hace y son cosas que pasan".

Por ello, el técnico quiso mandar un mensaje de tranquilidad para el derbi: "Hablamos de todas las cosas que afectan al juego, pero en el último partido no pasó nada que no ocurriera en infinidad de partidos. Hay intercambios de opiniones, pero nada que deba alterar el comportamiento de profesionales dentro del terreno de juego. Considero que es importante poner un poco de prudencia y tranquilidad, y que lo importante es lo que pase dentro del terreno de juego", aseguró.

Además, Luis Enrique cree que no hay que dar descanso a Piqué por sus declaraciones tras el partido y las polémicas que le han rodeado acerca del derbi. "No es un partido en el que piense que deba dar descanso a Piqué por el tema mental. Por el tema físico, lo tendré que valorar". Por último, también se refirió a su encuentro con Galca: "Si sirve para calmar un poco todo, será mejor".

Sobre el Balón de Oro, agradeció a todos los que le votaron, dijo que "no pude ir" y afirmó entender "todas las posturas" sobre su ausencia en la gala. "Es el trabajo recompensado de mis jugadores, el club, mi staff, así que estoy muy agradecido a todos los que votaron y consideraron que éramos merecedores de este premio; aunque echo en falta a muchos jugadores de mi equipo".

También tuvo palabras de elogio para Messi después de que el argentino ganase su quinto Balón de Oro. "Fue una alegría muy grande, a pesar de que todos sabíamos que Messi iba a ganar. Es un claro reconocimiento al mejor jugador de todos los tiempos; la capacidad de Messi de interpretar el juego y ser indispensable en cualquier posición hacen que, añadido a sus números, sea el jugador total. Jugase de lo que jugase, sería determinante".

Luis Enrique también reconoció que le gustaría reforzar el equipo, y que si tuviera que elegir una línea que reforzar sería la del ataque. "Quizás necesitaríamos reforzar más la línea de ataque, pero a mí me gustaría reforzar todas las líneas. El mercado de invierno es muy complicado, pero hasta el último día intentaremos mejorar nuestra plantilla y veremos nuestras opciones".

Por último, habló sobre Bartra y descartó una posible cesión del central: "No he hablado con él. No es que seamos una plantilla muy amplia, pero a veces hay jugadores que no pueden entrar en la convocatoria. Eso no le beneficia a él, pero creo que habla en favor del equipo. Yo veo a Bartra con mucha predisposición, las veces que ha jugado lo ha hecho bien y aún puede mejorar su nivel. Así que le invito que siga entrenando así y que aproveche sus oportunidades".