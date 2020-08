Loren Morón, delantero del Real Betis, da positivo en por coronavirus en las pruebas PCR

El Real Betis ha detectado un caso positivo de coronavirus en las pruebas PCR que estos días se están realizando a los profesionales del club, cuya primera plantilla empezará a trabajar este miércoles con el chileno Manuel Pellegrini como entrenador en el inicio de la pretemporada 2020-21, mientras que el delantero Loren Morón ha sido el que informó, por su parte, que el afectado es él.

El club informó en la tarde de este miércoles de que ha detectado este caso positivo, pero que el jugador afectado "se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio club en este tipo de casos". "En los próximos días volverá a someterse a las pruebas PCR para determinar si puede sumarse al trabajo con el resto de compañeros".

Loren, por su parte, informó de que "desgraciadamente" no podrá desplazarse con sus compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. "He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo", señala el jugador marbellí.

La plantilla del Betis, que en este nuevo curso la dirige Pellegrini, cumplió entre el lunes y este martes con los requisitos sanitarios, tanto los impuestos por la pandemia de coronavirus como los habituales exámenes médicos de pretemporada, y ya esta noche pernocta en Marbella, donde se prolongará una concentración hasta el 22 de agosto.

Los jugadores fueron citados el lunes en la capital andaluza para someterse a los test PCR y, una vez conocidos los resultados, acudieron en la matinal este martes a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para completar los preceptivos reconocimientos médicos de pretemporada.

Doce días en Málaga

Por la tarde, Pellegrini y la plantilla, según el programa facilitado por el club, parte en autobús desde esta instalación deportiva a la localidad malagueña para iniciar un trabajo de campo que se prolongará en durante doce días. El sábado 22 de agosto, según informó el Betis, la expedición verdiblanca regresará a Sevilla para seguir con la preparación en la capital hispalense.

El Valencia anuncia dos positivos por coronavirus en el equipo.