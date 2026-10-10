Gordon se estrena como goleador y Gabriel Jesús vuelve a marcar en otra fiesta del Barça: 24 puntos de 24 posibles

El Barça sigue con su particular exhibición en este inicio de temporada. Los de Flick volvieron a ganar, y golear, para alargar el pleno a nueve victorias consecutivas y mantener a raya a Atleti (ganó al Alavés en Mendizorroza) y un Real Madrid que recibirá esta noche al Villarreal.

Gordon se estrena como goleador

Ni las tres semanas de 'superparón' de selecciones han afectado lo más mínimo a un Barça que volvió a ganar, convencer y continuar con un pleno de victorias que ya va por las diez victorias consecutivas (nueve en Liga y una en Champions). La víctima esta vez fue el Getafe, que acumulaba ocho derrotas seguidas en el Camp Nou, y que este sábado apenas tuvo opción de competir después de que Gordon abriera la lata en el primer minuto de partido, siendo además su primera diana como barcelonista.

El Geta se presentó en Barcelona sin mucha esperanza de puntuar, por el excelso nivel de los locales y porque llegaba tras haber perdido los cuatro partidos jugados lejos del Coliseum (Alavés, Partizán, Osasuna y Betis). Los de Bordalás apenas tuvieron un 30% de posesión y contaron los acercamientos con los dedos de una mano. Porque este Barça es una máquina arriba pero también es mucho más seguro que en años atrás.

Absolutamente todos carburan: tercer gol de Gabriel Jesús en cuatro 'ratitos'

Gabriel Jesús marcó el segundo y encarriló la octava victoria seguida en Liga sumando su tercer gol con la elástica azulgrana en apenas 130 minutos, y es que el brasileño, sin contar con lo de hoy, había jugado cuatro 'ratos' con el Barça (nueve minutos ante el Valencia, siete ante el Feyenoord, 21 ante el Racing y cuatro ante el Sevilla), pero ya había visto puerta en dos de ellos (Feyenoord y Racing).

Koundé, en el 73', completó una nueva goleada con el tercero de la noche. Volvió la Liga, y con ella el mejor Barça, que suma 24 puntos de 24 posibles (en siete de los ocho partidos ha marcado tres goles o más) y que con este ritmo podría tener medio título en el bolsillo en apenas unos meses, o quien sabe si en semanas si Real Madrid y Atleti siguen dejándose puntos.