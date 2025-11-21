Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
De llegar en patera a ser convocada con España: la historia de Edna Imade, gran novedad en la convocatoria

La delantera de la Real Sociedad entra por primera vez en una convocatoria absoluta. España se mide a Alemania en la final de la Nations League. Sigue Jenni Hermoso.

Edna Imade durante un partido con la Real Sociedad

Edna Imade durante un partido con la Real SociedadEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

La seleccionadora nacional Sonia Bermúdez ha dado a conocer la lista de convocadas para la final de la Nations League, en la que España se enfrentará a Alemania, y la gran sorpresa es la inclusión de Edna Imade, atacante de la Real Sociedad, que recibe su primera llamada con la selección absoluta.

Junto a la goleadora, también regresan Athenea del Castillo (Real Madrid), Leila Ouahabi (Manchester City) y Esther González (Gotham FC), ausente en la semifinal ante Suecia por problemas físicos. Se mantienen Mapi León, Jenni Hermoso y la joven Clara Serrajordi, mientras que son baja por lesión Patri Guijarro y Salma Paralluelo.

Edna Imade, una historia de superación

Nacida en Marruecos hace 25 años, Edna Imade, que también tiene la nacionalidad nigeriana, llegó a España en patera junto a su madre tras huir de la guerra en Nigeria y creció en Carmona (Sevilla). Actualmente es una de las grandes sensaciones de la Liga F, donde suma siete goles, solo uno menos que las barcelonistas Ewa Pajor y Claudia Pina, lo que le ha valido su primera convocatoria con la selección.

Su irrupción y su capacidad goleadora la han convertido en una de las delanteras más prometedoras del campeonato y en la principal novedad de una lista en la que Bermúdez vuelve a apostar por la mezcla de experiencia y juventud.

Regresos y ausencias destacadas

La lista también marca el regreso de tres futbolistas clave: Athenea del Castillo, Leila Ouahabi y Esther González, que finalmente podrá reforzar el ataque tras superar sus molestias. En cambio, se queda fuera Lucía Corrales, relevada por Ouahabi en el lateral izquierdo, mientras que la ausencia de Salma Paralluelo y Patri Guijarro por lesión supone un contratiempo importante para el combinado nacional.

Por otro lado, la continuidad de Mapi León y Jenni Hermoso refuerza la columna vertebral de una selección que busca mantener el alto nivel mostrado en la semifinal ante Suecia.

España buscará revalidar el título

La final de la Liga de Naciones femenina se disputará a doble partido. La ida será el viernes 28 de noviembre en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern, y la vuelta el martes 2 de diciembre en el estadio Metropolitano de Madrid.

España intentará revalidar el título conquistado la pasada edición ante una Alemania que llega reforzada y con ganas de revancha. La convocatoria de Bermúdez refleja la ambición de la campeona del mundo por mantener su dominio en el fútbol europeo.

Lista completa de convocadas:

  • Guardametas: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic) y Eunate Astrálaga (Eibar)
  • Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City/ING) y Leila Ouahabi (Manchester City/ING)
  • Mediocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi (Barcelona) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).
  • Delanteras: Mariona Caldentey (Arsenal/ING), Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Jenni Hermoso (Tigres UANL/MEX), Cristina Martín-Prieto (Benfica/POR), Esther González (Gotham/USA) y Edna Imade (Real Sociedad).

