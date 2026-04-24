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Lamine Yamal, sobre su lesión: "Duele más de lo que puedo explicar"

El extremo culé se perderá lo que resta de temporada por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Lamine Yamal, en el momento de marcharse lesionado ante el Celta

Lamine Yamal, en el momento de marcharse lesionado ante el CeltaEfe

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Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, reaccionó este jueves a la lesión que sufrió ante el Celta de Viga y que le hará perderse lo que resta de temporada con el equipo culé. El de Rocafonda sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le hará ser baja en los siete partidos que restan de LaLiga EA Sports, aunque podrá estar en el próximo Mundial con la selección española.

El talentosos jugador culé ha admitido que "esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar".

"Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido", explica Laline Yamal en su mensaje en su cuenta de Instagram.

"Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensaje y Visca el Barça", concluye el mensaje de Lamine Yamal.

Parte médico de Lamine Yamal

El Barcelona informaba este jueves del alcance de la lesión sufrida por Lamine Yamal en el momento de lanzar el penalti ante el Celta que se tradujo en una valiosa victoria para los de Hansi Flick de cara a la consecución del título liguero.

"El jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que queda de temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", informaba este jueves el club azulgrana.

El Barcelona cuenta con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid con siete jornada por disputarse y con el clásico en la jornada 35.

Calendario de Barcelona y Real Madrid en LaLiga

Jornada 32

Betis - Real Madrid (viernes 24 abril / 21:00 horas)

Getafe - Barcelona (sábado 25 abril / 16:15 horas)

Jornada 34

Osasuna - Barcelona (sábado 2 mayo / 21:00 horas)

Espanyol - Real Madrid (domingo 3 mayo / 21:00 horas)

Jornada 35

Barcelona - Real Madrid (domingo 10 mayo / 21:00 horas)

Jornada 36

Alavés - Barcelona (miércoles 13 mayo / 21:30 horas)

Real Madrid - Oviedo (jueves 14 mayo / 21:30 horas)

Jornada 37

Barcelona - Betis (horario por determinar)

Sevilla - Real Madrid (horario por determinar)

Jornada 38

Valencia - Barcelona (horario por determinar)

Sevilla - Real Madrid (horario por determinar)

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