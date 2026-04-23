De cruzar la meta en Boston a decir “sí quiero”: la pedida más inesperada del maratón

Lo que iba a ser solo una maratón en Boston acabó siendo un momentazo de esos que no se olvidan. Martin corría su sexto maratón sin levantar sospechas… pero en realidad iba con un plan bastante más importante en mente que la medalla.

A la altura del kilómetro 40 ya lo tenía todo preparado: en apenas dos kilómetros iba a cambiarle la vida a Andrea. Y lo decía tan tranquilo: "Nadie se imagina que yo voy a entregar un anillo de compromiso". Y efectivamente, nadie se lo imaginaba. Andrea corría a su lado, feliz, sin tener ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Él solo pensaba en si le diría que sí o que no, mientras seguía sumando kilómetros. Para averiguarlo solo había que seguir corriendo y llegó la meta.

El momento de la pedida de mano

Martín cruzó la línea de llegada junto a su novia, recibió la medalla de la organización por completar los seis principales maratones... y ahí fue cuando todo dio el giro. Le preguntan cómo va a celebrarlo y, en vez de fiesta o descanso, aparece la sorpresa: el anillo. "Andrea es mi medalla", confiesa Martín: "quiero casarme contigo".

La reacción de Andrea no tardó en llegar: "¡Nos vamos a casar, qué fuerte!", decía ella enseñando el anillo a cámara.

"Lo que menos me esperaba es que iba a sacar un anillo del bolsillo después de 42km."

Ya de vuelta de Boston, más relajados, contaban cómo lo vivieron. Él con el anillo bien guardado y vigilado todo el rato, por si acaso y ella sin enterarse de absolutamente nada. "Lo que menos me esperaba es que iba a sacar un anillo del bolsillo después de 42km. Yo pensaba que llevaba sales", decía entre risas. Y Martín confesaba que durante toda la carrera iba tocándose la pierna para asegurarse de que el anillo seguía ahí.

Una boda... en zapatillas

Ahora toca lo bonito: planear la boda. Y fieles a su estilo, nada de formalidades excesivas. "Iré en chándal, sin blanco, sin flores… somos deportistas", dicen. Así que el suyo será un "sí quiero", en deportivas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.