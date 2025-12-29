Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lamine Yamal gana el premio Maradona: "Mejor no compararse con nadie, Cristiano quiso ser él mismo"

El delantero del Barcelona triunfa en los Globe Soccer 2025 y asume su nuevo rol: "Ahora tengo la presión de ser un jugador importante".

Lamine Yamal en la gala de los Premios Globe Soccer 2025

Lamine Yamal en la gala de los Premios Globe Soccer 2025Reuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Lamine Yamal sigue acumulando reconocimientos a una edad en la que la mayoría apenas empieza a asomarse al fútbol profesional. El futbolista del Barcelona fue uno de los protagonistas este domingo en la gala de los Premios Globe Soccer 2025 celebrada en Dubái, donde recibió el Premio Maradona -una distinción que apunta a los jóvenes más habilidosos del fútbol mundial- y el galardón al mejor delantero. En la categoría de mejor jugador quedó por detrás de Ousmane Dembélé.

"Todo lo que sean premios individuales y colectivos es un honor. Ahora a seguir trabajando para traer más"

Lamine Yamal

Durante su discurso de agradecimiento, el atacante culé reflexionó sobre el cambio radical que ha vivido en apenas una temporada, pasando de ser una promesa a una pieza clave en su equipo. "Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", afirmó.

El internacional español también fue preguntado por las comparaciones inevitables con otras grandes estrellas del fútbol mundial, una cuestión ante la que se mostró contundente: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no comparase con nadie y querer ser ellos mismos", señaló, dejando claro que su objetivo es construir su propio camino.

Su madre manda en casa

Más allá del fútbol, Lamine Yamal quiso destacar la importancia de su entorno más cercano, subrayando el papel fundamental de su familia en su día a día. En tono distendido, aseguró que en su casa solo "manda" su madre y agradeció el apoyo constante que recibe de los suyos. "Todo lo que sean premios individuales y colectivos es un honor. Ahora a seguir trabajando para traer más", concluyó.

Vacaciones en Dubái

El delantero azulgrana ha aprovechado su visita a Dubáis para hacer turismo y disfrutar de las vacaciones junto a familiares y amigos. Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya no solo es una de las grandes promesas del fútbol europeo, sino una realidad consolidada que empieza a convivir con la exigencia, la presión y el foco mediático propios de los futbolistas llamados a marcar una época.

