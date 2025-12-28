Kroos: "Hay que dar tiempo a Xabi Alonso, pero en el Madrid..."

Toni Kroos fue junto con Luka Modric el cerebro del que fue uno de los mejores Real Madrid de la historia, y es ahora, con el equipo blanco en un mal momento de juego y resultados, cuando millones de aficionados madridistas echan de menos al talento alemán.

El exjugador, de 'solo' 35 años, se ha sentado con Romario, la leyenda del Barça, para hablar sobre fútbol y someterse a un divertido test personal.

"Xabi sabía que esto podía pasar, hay que darle tiempo pero..."

No podía faltar la pregunta sobre Xabi Alonso y su futuro en el banquillo blanco: "Estoy convencido de que Xabi es muy bueno y tiene calidad para entrenar al Madrid. Ya sabe lo que significa el Madrid y sabía que esto podía pasar. Hay que darle tiempo y estar tranquilo, pero esto es difícil en el Madrid", explicó el germano.

Entrenador favorito y mejor partido en el Real Madrid

Kroos también tuvo que elegir entre su entrenador favorito y su mejor partido con la camiseta blanca. En cuanto a lo primero lo dejó más que claro: "Ancelotti entendía mejor que nadie como manejar un equipo grande, no sólo el fútbol", dijo Toni antes de nombrar la final de la Champions 2017 ante la Juventus en la que el Madrid se impuso por 4-1: "Es el mejor partido que he jugado".

Cristiano, el mejor club y el mejor estadio...

Por supuesto, cuando Romario le dijo el mejor club en el que ha jugado, Kroos no pudo evitar esbozar una sonrisa: "Esa respuesta es muy fácil, el Madrid. Tuve la suerte de jugar en el mejor club del mundo durante 10 años. Mi etapa en el Madrid fue la más exitosa y dónde más cómodo me sentí. Éramos una familia". Y sí, para 'variar', dijo que Cristiano Ronaldo ha sido el mejor futbolista con el que ha jugado y el Bernabéu "el mejor estadio del mundo".

"Los brasileños siempre me cayeron bien, disfrutan mucho de la vida... y yo tenía una gran conexión con Vini, ambos nos aprovechábamos"

El campeón del mundo con Alemania reconoció que siempre tuvo muy buena relación con los brasileños en el Real Madrid: "Siempre me han caído muy bien, desde muy pequeño. En el Madrid con Vini, Casemiro, Militao... siempre he tenido buena relación. Disfrutan mucho de la vida, tienen una vida muy diferente a los alemanes. Tenía una gran conexión con Vini. Yo me llevaba muy bien con ellos también fuera del campo. Si tienes mala relación fuera del campo es difícil tenerla dentro. Yo me aprovechaba de los desmarques de Vini y él de mis pases", sentenció.

