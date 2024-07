Lamine Yamal bate récords, supera a Pelé y enmudece a Francia con un auténtico golazo

Con solo 16 años, Lamine Yamal ya sabe lo que es ser un futbolista récord y lo sabe tras batir una marca de Pelé, nada menos. El futbolista del Barcelona se ha convertido en el jugador más joven en jugar unas semifinales de Eurocopa.

Ese récord ya lo tenía tras el pitido inicial del árbitro, pero no se contentó con ello y fue a por más. El '19' rescató a La Roja cuando atravesaba sus peores momentos con un auténtico golazo desde fuera del área.

Lamine conectaba un gran disparo que se colaba por la escuadra de la meta francesa sin que nada pudiera hacer Maignan. En ese momento, también se convertía en el futbolista más joven de la historia en anotar un gol en semis de una Eurocopa.

La magia de Lamine no tiene límites. El 19 ha dejado de ser una gran promesa para convertirse en estrella. No importa que delante tenga a una selección campeona del mundo. Su hambre, su calidad y su desequilibrio no cambian. "Queda lo más importante, llevarnos el título", decía al terminar el partido el MVP del mismo.

España, a la final

Cuatro minutos necesitaron los chicos de Luis de la Fuente para dar la vuelta al gol inicial de Kolo Muani y ponerse 2-1 arriba. Un marcador que sería definitivo y que llevaría a España a la gran final. Países Bajos o Inglaterra, el rival por el título.

Un Mbappé gris confirmó que esta no era su Eurocopa. El crack galo asistió para el gol de Kolo Muani pero pasó desapercibido gran parte del encuentro. En la segunda parte disfrutó de una buena ocasión, pero su disparo salió demasiado alto.

Dani Olmo, el 10 de España

El mediapunta ha aprovechado y de qué forma su oportunidad tras la lesión de Pedri. Con tres goles, se une a la lista de máximos anotadores del torneo. Su disparo golpeó en Koundé y terminó en el fondo de la portería para culminar la remontada de La Roja.

Francia empujó, pero no creó problemas a un combinado nacional que suma seis victorias en seis partidos y que peleará por convertirse en la única selección con cuatro Eurocopas. Gran actuación de Jesús Navas, que cumplió con el difícil papel de marcar a Mbappé tras la sanción de Dani Carvajal.

Gran encuentro también de Rodri, que terminó pidiendo el cambio, pero completó los 90 minutos a un nivel estratosférico.

