Julio Alberto: "Luis Enrique es una persona tremendamente cercana, pero no le gusta ponerse delante de un micro"

El exfutbolista Julio Alberto destacó la calidad humana de Luis Enrique y elogió su decisión de dejar la selección por motivos personales.

"Si la decisión de Luis Enrique es mantener la discrección, todo el mundo lo respetamos. Lo que me parece muy relevante de Luis Enrique, que es un diez como profesional y más de un diez como persona, es la decisión que toma de abandonar la Selección y decir lo primero es mí familia. Eso dignifica mucho a Luis Enrique", explicó Julio Alberto.

El exfutbolista también habló sobre la relación del exseleccionador con la prensa.

"A Luis no le gusta hablar, le gusta trabajar. Él está 24 horas trabajando y pensando cómo sacar el equipo adelante y ganar títulos. Ponerse delante de un micro no es lo suyo. Además se hacen preguntas muy típicas y esto no le gusta. A él le gusta estar en el campo. Es una persona tremendamente cercana. Yo le pedí un favor en mi última etapa en el club y te tengo que decir que pude compartir con él durante dos meses muchas cosas", reconoció Julio Alberto.

"Luis Enrique en las ruedas de prensa era arisco, antipático. Pero cuando acababa la rueda de prensa era gran amigo de todos los periodistas. Luis Enrique no tiene enemigos, tiene muchos amigos", finalizó el exfutbolista.

