Juicio a Luis Rubiales en directo, día 9 | El abogado de Jorge Vilda: "El hermano de Jenni dice 'esto es una anécdota sin importancia'"

El juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso quedará hoy visto para sentencia con la celebración de la novena y última sesión en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Este jueves se pudo escuchar los informes finales de la defensa de Luis Rubiales, Olga Tubau, y de Ángel Chavarría, abogado de Jennifer Hermoso.

Hoy se escucharán los informes y conclusiones finales de las defensas del exseleccionador Jorge Vilda, del exdirector de la selección masculina, Albert Luque, y del exjefe de marketing de la RFEF, Rubén Rivera. Tras ellos, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto dará paso al turno de última palabra de los acusados, un derecho del que previsiblemente no harán uso, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Se prevé que los abogados de Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera centren sus informes y conclusiones finales en las supuestas coacciones que las acusaciones y la fiscalía sostienen que ejercieron sobre Jenni Hermoso para que la futbolista accediera a decir que el beso fue consentido. Esas coacciones fueron negadas este jueves por Olga Tubau, la abogada de Luis Rubiales, quien también puso en entredicho la reacción de la delantera española en tras el beso.

¿Conducta reprochable? Sí. ¿Conducta delictiva? No"

"Si la respuesta es 'pues vale', es obvio que suele venir después de la pregunta. Las manifestaciones de Jenni Hermoso estarían avalando que había consentimiento. Si ella hubiera sido objeto de una agresión sexual, si se quedó en shock por esa actitud invasiva, no se puede contestar 'pues vale'. ¿Te dan un beso que no has consentido y te da asco y te vas con una sonrisa y con dos palmadas en la espalda? Estamos ante una manifestación incontrolable. ¿Conducta reprochable? Sí. ¿Conducta delictiva? No", explicó Olga Tubau.

Por su parte, el abogado de Jenni Hermoso sostuvo que no hubo consentimiento y que el delito es una agresión sexual, asegurando que "no estamos ante un consentimiento, sino ante un sometimiento".

"No hay ninguna prueba que acredite que dio su consentimiento en ese momento concreto. Nunca jamás debería habérsele pasado por la cabeza pedir un consentimiento para solicitar un beso a una persona que jerárquicamente estaba por debajo y bajo sus instrucciones, junto con el resto de personas que están aquí encausadas y que son directivos de la RFEF", apuntó el letrado de Jenni Hermoso.

Ángel Chavarría explicó que "en estos tres días de agosto hemos contado 12 acciones encaminadas a compeler" por parte de los cuatro acusados (Rubiales, Vilda, Luque y Rivera).

Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera están acusados de un delito de coacciones y la Fiscalía y las acusaciones solicitan una pena de un año y seis meses de cárcel para los tres, una condena que elevan hasta los dos años y seis meses para Luis Rubiales, al añadir el delito de agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso.

