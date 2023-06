Joselu: "He hecho goles en toda mi carrera y creo que ahora seguirá siendo así"

Joselu Mato regresa al Real Madrid y, en su presentación con el club blanco, reconoció que siempre ha soñado con volver a vestir esta camiseta.

"He soñado con este momento desde el día que me marché, estoy muy emocionado. Me gustaría dar las gracias al presidente, a José Angel y a Carlo Ancelotti por la confianza y al RCD Espanyol y a toda su afición", indicó Joselu.

El delantero gallego reconoció que hoy es uno de los días "más felices de mi vida". "Pidiendo perdón a mi mujer e hijos, es uno de los días más felices de mi vida. Sueñas con volver y hoy es ese día", explicó Joselu.

Joselu llevará el 14: "Creo que cualquier número es importante"

El delantero llevará el dorsal 14, dejando libre el 9. "Al final creo que cualquier número es importante y estoy orgulloso de llevar cualquier número, creo que eso para mí es ahora secundario. El 9 disfruté con él en el Castilla, pero tener uno de los 25 mejores dorsales del mundo es ya increíble", explicó Joselu.

Respecto a la presión de venir justo cuando Benzema ha abandonado el club, Joselu se mostro confiado y aseguró que no viene "a sustituir a nadie".

"No vengo a sustituir a nadie, a poner mi grano de arena, a disfrutar. Karim es uno de los mejores pero yo vengo a hacer otro tipo de trabajo. Yo voy a dar el máximo, es el club de mi vida y lo que quieres siempre es hacer goles. Tenemos plantilla para que otros compañeros ayuden. He hecho goles en toda mi carrera y creo que ahora seguirá siendo así", pronosticó Joselu.

El atacante gallego, visiblemente emocionado, prometió que se dejará la piel por el equipo.

"Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno pueda llevar. Voy a darlo todo por él y desde siempre y para siempre, ¡hala Madrid!", finalizó Joselu.