Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Mundial 2026

Patxi López, sobre la presencia de España en el Mundial 2026 si va Israel: "Ya valoraremos"

El portavoz del PSOE en el Congreso asegura que "en su momento" se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel.

Patxi L&oacute;pez, en rueda de prensa

Patxi López, en rueda de prensaEfe

Publicidad

La presión sobre Israel continúa y, tras interrumpirse la última etapa de la Vuelta a España en Madrid, los llamamientos al boicot cultural y deportivo se suceden. Este mismo martes se ha conocido la decisión de RTVE de que España no participe en Eurovisión si Israel participa en el certamen y el Gobierno mantiene su postura de presión en busca de una respuesta internacional contra la ofensiva israelí en Gaza.

En este contexto, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que "en su momento" se valorará que la participación de España en el Mundial de 2026 si Israel logra clasificarse para la fase final de la Copa del Mundo.

López ha hecho un llamamiento amado a todas las sociedades deportivas a "excluir" a Israel de las competiciones como se hizo con Rusia tras invadir Ucrania y ha subrayado que van a solicitar a quien decida sobre la participación de los países en las competiciones que veten a Israel.

"Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos", ha insistido al referirse a si reclamarán que España no acuda al Mundial de Fútbol, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El portavoz del PSOE considera que no participar en eventos deportivos o en Eurovisión "abrirá los ojos a mucha gente", también a la sociedad israelí, y por eso es una decisión "que debe ampliarse a otros eventos".

Pilar Alegría: "El deporte ni es ni puede ser una isla independiente"

La portavoz del Gobierno y ministra de Deportes, Pilar Alegría, ha insistido también este martes en que Israel debe quedar fuera de las competiciones internacionales ante el "genocidio" que está perpetrando en Gaza y ha instado a los organismos y federaciones internacionales a tomar decisiones en esta línea.

"El deporte ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real y más cuando ese mundo real nos habla de que se están arrasando los derechos humanos", ha asegura Pilar Alegría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Los dos detenidos por las protestas en Madrid pasarán este martes a disposición judicial

Manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado

Publicidad

Deportes

Patxi López, en rueda de prensa

Patxi López, sobre la presencia de España en el Mundial 2026 si va Israel: "Ya valoraremos"

Los jugadores del Barcelona celebra un gol contra el Valencia en el Estadio Johan Cruyff

El Barcelona - Getafe se jugará en el Estadio Johan Cruyff

Paula Badosa, en su partido ante Katie Boulte en Wimbledon 2025

Paula Badosa: "Tengo la tendencia a ser autodestructiva y a ver siempre lo negativo"

Aitana Bonmatí y Rodri Hernández posan con el Balón de Oro 2024
Balón Oro 2025

Balón Oro 2025: día, hora, palmarés y todos los nominados

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid
UFC

Ilia Topuria da su opinión sobre los bombardeos de Israel en Gaza: "Si tuviera la oportunidad de..."

Joao Fonseca celebra un punto en la Copa Davis
Tenis

Joao Fonseca reta a Alcaraz en la Laver Cup: "Si Agassi me escoge..."

El jugador brasileño asegura estar preparado para medirse con el murciano o frente a Zverev en la Laver Cup, del 19 al 21 de septiembre en San Francisco.

El Matteo Franzoso en Cortina d'Ampezzo en 2023
Esquí

Muere el esquiador italiano Matteo Franzoso al estrellarse contra una valla en Chile

El esquiador italiano de 25 años ha fallecido tras una caída durante un entrenamiento en la pista La Parva.

Jannik Sinner felicita a Carlos Alcaraz tras la final del US Open

John Isner cree que Alcaraz logrará antes que Sinner el 'Career Grand Slam': "Con el nivel al que le vimos en el US Open..."

Kylian Mbappé y Vinícius Jr en el duelo ante Osasuna

Real Madrid - Olympique de Marsella: Alineaciones posibles, horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

laSexta Deportes (10-06-25) Ya es oficial: el GP de España de Fórmula 1 en Madrid ya tiene fecha en el calendario de 2026

El dinero que costarán las entradas oficiales para el GP de Madrid 2026 de F1: zonas y precios para los tres días

Publicidad