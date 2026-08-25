"Xavi, como el chocolate": surrealista momento en su presentación como seleccionador de Países Bajos

Xavi Hernández ya ejerce como nuevo seleccionador de Países Bajos. El técnico español ha sido presentado oficialmente al frente de la 'Oranje' para iniciar una etapa con la que pretende recuperar la esencia futbolística de una selección que viene de caer eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial frente a Marruecos.

Su primera comparecencia dejó además varias confesiones llamativas. La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) reconoció públicamente que Xavi no era su primera opción para el puesto, sino la tercera después de Pep Guardiola y Arne Slot. Una circunstancia que el catalán se tomó con mucho sentido del humor.

"No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio", bromeó Xavi durante su presentación.

Lejos de mostrarse molesto por conocer públicamente el orden de preferencias de la federación, el nuevo seleccionador quiso restarle importancia: "No me importa. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador".

"Xavi, como el chocolate"

La presentación también dejó otro momento divertido cuando un periodista preguntó al nuevo seleccionador cómo debía pronunciar correctamente su nombre.

El técnico trató inicialmente de explicarlo de la manera más sencilla posible: “Xavi. Xavi Hernández”.

Sin embargo, al comprobar las dudas, buscó una referencia que facilitara la pronunciación a los periodistas neerlandeses y terminó recurriendo a una comparación inesperada: "Xavi, como el chocolate".

La ocurrencia provocó inmediatamente las risas de los presentes y dejó una de las primeras imágenes de la nueva etapa del exentrenador del Barcelona.

Guardiola, primera opción

Más allá de las bromas, el director de fútbol de élite de la KNVB, Nigel de Jong, explicó con total transparencia cómo se desarrolló el proceso para elegir al nuevo seleccionador.

La federación elaboró una lista con cuatro candidatos después de analizar el fracaso sufrido en el Mundial, donde Países Bajos fue eliminado por Marruecos en los dieciseisavos de final.

"Analizamos dónde estaban los aspectos que debíamos mejorar y hacia dónde queríamos ir como federación", explicó De Jong.

Los criterios utilizados durante el proceso fueron "el perfil, las cualidades y la disponibilidad". El primer nombre de la lista fue Pep Guardiola, que había puesto fin a su etapa en el Manchester City.

Sin embargo, la opción del técnico catalán duró poco: "En una semana, quedó claro que quería tomarse un año sabático", reveló De Jong.

Arne Slot dijo que no

Descartado Guardiola, la Federación Neerlandesa se dirigió hacia su segunda opción: Arne Slot.

El entrenador neerlandés estaba disponible después de finalizar su etapa en el Liverpool, pero consideró que todavía no había llegado el momento de abandonar el día a día de los clubes para asumir una selección: "Eso tuvimos que respetarlo", afirmó De Jong.

Fue entonces cuando apareció definitivamente el nombre de Xavi: "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández", explicó el dirigente.

¿Por qué eligieron a Xavi?

La elección del exentrenador del Barcelona responde especialmente a su manera de entender el fútbol y a su relación con la histórica identidad de Países Bajos: "Está muy próximo a nuestra identidad futbolística", señaló De Jong.

El dirigente calificó las conversaciones con Xavi como "muy agradables y positivas" y explicó que durante ellas hablaron sobre "su visión del fútbol, su estilo de juego y cómo ve a Países Bajos".

Después de esos contactos, la federación llegó a la conclusión de que debía "dar el siguiente paso con él".

La KNVB mantuvo además hasta el final una cuarta alternativa: Michael Reiziger, actual seleccionador sub-21 y candidato interno de la federación.

Según De Jong, Reiziger permaneció "hasta el final" como una opción seria para asumir el cargo.

"Soy hijo del fútbol neerlandés"

Uno de los factores que terminó acercando las posturas fue la conexión histórica de Xavi con la escuela neerlandesa.

El nuevo seleccionador se considera "hijo del fútbol neerlandés" por la enorme influencia que tuvieron entrenadores de ese país en su formación y en la construcción del estilo del Barcelona.

Xavi puso precisamente esa filosofía en el centro de su primer discurso como seleccionador: "Para mí es un honor estar aquí. Es un gran honor. Esto es Países Bajos. Recuerdo que cuando era niño veía a Países Bajos y podías ver buen fútbol. Ese es mi objetivo aquí: jugar un buen fútbol para que podamos sentirnos orgullosos", afirmó.

Su objetivo será recuperar una selección reconocible desde el balón y volver a acercar a Países Bajos a la pelea por los grandes títulos internacionales. Y para Xavi poco importa haber sido la tercera alternativa de la federación: "No me importa si era la tercera opción o la décima", concluyó.