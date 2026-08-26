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Real Madrid - Real Sociedad: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EASports en directo

Consulta el día, hora, los posibles onces y dónde ver en directo el Real Madrid - Real Sociedad de LaLigaEASports.

Mbappé y Vinícius, en acción ante el Espanyol

Mbappé y Vinícius, en acción ante el Espanyol Reuters

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El Real Madrid recibe este miércoles a la Real Sociedad en la jornada 1 de LaLiga EASports, un partido que supondrá el estreno liguero del equipo de Mourinho en el feudo blanco. Tras ganar (1-2) sobre la bocina al Espanyol, con un gol de Carlos Espí en el descuento, el conjunto madridista busca una nueva victoria para no perder comba con la cabeza del campeonato.

Los de José Mourinho sufrieron el pasado sábado en Cornellá para llevarse los tres puntos en un partido en el que se adelantaron con un gol de Jude Bellingham, pero que el conjunto perico logró empatar por mediación de Calatrava. El gol salvador de Espí en el minuto 90 evitó el primer tropiezo de la segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid. Y hoy reciben a una Real Sociedad que perdió en su estreno liguero ante el Betis (1-0) en el Villamarín.

El conjunto donostiarra buscará asaltar el Bernabéu ante un Madrid que aún no podrá contar con Tchouaméni, Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Eder Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch y Endrick. El partido será especial al suponer la vuelta de José Mourinho al Bernabéu tras trece años.

Courtois estará un partido un día más bajo los palos, con una defensa en la que podría estrenarse como titular Marc Cucurella. Dean Huijsen y Konaté apuntan a ser los centrales, con Trent Alexander-Arnold y Dumfries peleando por ocupar el costado izquierdo.

Bernardo Silva, Valverde y Arda Güler se perfilan como el centro del campo ante la Real Sociedad; con Bellingham, Vinícius y Mbappé en las posiciones ofensivas.

Por su parte, la Real Sociedad formará con Remiro en portería; defensa para Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; centro del campo con Herrera, Soler; Kubo y Sucic; y Barrenetxea y Oyarzabal como referencias ofensivas.

Posibles onces del Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Dumfries/Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde, Guler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler, Kubo, Sucic; Barrenetxea y Oyarzabal.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad

El Real Madrid - Real Sociedad, partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EASports, se jugará el miércoles 26 de agosto a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu.

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el marcador en vivo, todos los goles y la última hora del partido de LaLiga EASports.

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