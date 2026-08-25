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Sin manos ni pies, la parasurfista Sarah Almagro vuelve a hacer historia sobre la tabla

La marbellí acaba de conquistar el Pantín Classic, una de las grandes citas del surf adaptado en España. Un triunfo especialmente emotivo porque fue allí donde comenzó a competir hace seis años.

Sin manos ni pies, la parasurfista Sarah Almagro vuelve a hacer historia sobre la tabla

La parasurfista Sarah Almagro conquista el Pantín Classic

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Lucía Alcoba
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Sarah se ha impuesto en la categoría Prone 2 con una puntuación de 14,50, pero este triunfo va mucho más allá del resultado. Pantín fue el lugar donde Sarah comenzó a competir hace seis años y ahora ha vuelto a ganar en un escenario muy especial para ella: "Esta victoria es súper importante y, sobre todo, muy especial".

Historia de superación

Hace ocho años, una meningitis cambió su vida para siempre. Con solo 14 años, Sarah perdió las manos y los pies. Hoy se ha convertido en una de las grandes referentes del parasurf español y en campeona del mundo, de Europa y de España. En el agua compite en Prone 2 y cuenta con la ayuda de un asistente para entrar y tomar impulso antes de surfear la ola: "Me impulsa en la ola y yo luego la cojo y la surfeo sola".

El momento más especial

Una vez sobre la tabla, Sarah toma el control. Y es precisamente ahí donde encuentra su momento favorito: "El momento que más disfruto es cuando estoy cogiendo la ola". Una sensación que describe como una conexión con el agua, con su entrenador y con la adrenalina de cada maniobra.

Sueño paralímpico

Después de conquistar España, Europa y el mundo, Sarah ya mira hacia un objetivo todavía mayor: los Juegos Paralímpicos. El parasurf todavía no forma parte del programa, pero se trabaja para que pueda entrar de cara a Brisbane 2032: "Ir a unos Juegos Paralímpicos es algo que siempre he querido".

Sarah ya ha conquistado las olas. Ahora sueña con poder hacerlo algún día también en unos Juegos.

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